Les critiques, le capitanat, la nouvelle génération... Jan Vertonghen se livre : "Lukaku est notre leader"

Si Toby Alderweireld a laissé la porte ouverte à un retour, Vertonghen refuse d’évoquer cette possibilité. “Je ne trouverais pas cela respectueux envers les gars qui sont là maintenant. Je préfère consacrer mon énergie à autre chose. D’ailleurs, avant qu’Alderweireld n’annonce son départ, nous étions trop vieux et trop lents. C’est ce qui était crié partout en tout cas.”

Preuve que les critiques qui l’ont touché ou énervé. Une chose est certaine : il est toujours un cadre pour Domenico Tedesco. “Je connais mes faiblesses et mes forces et j’essaie d’apporter une valeur ajoutée à l’équipe de cette manière. J’ai l’impression que c’est apprécié. Par l’entraîneur aussi, qui m’intègre régulièrement dans l’équipe.”

Avant lui, Domenico Tedesco avait déjà dit tout le bien qu’il pense de son défenseur. “Vertonghen est un leader naturel”, explique Domenico Tedesco. “Il fixe bien sa ligne arrière, communique beaucoup… Il n’a pas besoin d’un brassard de capitaine pour pouvoir diriger.”

Vertonghen : “Lukaku est le visage de la génération actuelle”

Capitaine sans brassard, l’intelligent défenseur ne veut absolument pas remettre en cause la hiérarchie. “Romelu est notre capitaine. Il est notre leader et peut-être le visage de notre génération actuelle. Ce rôle lui convient parfaitement. Ce n’est que lorsqu’il n’est pas là ou qu’il est remplacé que je deviens capitaine. Je pense que c’est parfait comme ça.”

Lui se sent en tout cas parfaitement bien dans sa peau avec la vareuse nationale. Malgré le passement de flambeau, il sent qu’il a une carte à jouer auprès de la jeune génération. “Il ne faut pas comparer Jérémy à Eden, Amadou à Axel, Leandro à De Bruyne. Il serait donc injuste de comparer nos jeunes défenseurs à une icône comme Kompany ou Vermaelen. Je pense que les jeunes défenseurs se débrouillent bien. Ils font des erreurs, bien sûr. Tant qu’ils en tirent des leçons, c’est bien. Pour Zeno (Debast), par exemple, j’explique des situations de match à l’entraînement ou j’essaie de le diriger, comme Kompany l’a fait avec moi."

”Le Brésil, un souvenir inoubliable”

Forcément, avec près de 150 sélections, l’Anversois est plus proche de la fin de sa carrière que du début. Mais il semble avoir trouvé une deuxième jeunesse depuis janvier dernier. Malgré ses 36 ans, il n’a jamais été question de prendre sa retraite internationale. “Je comprends les gars qui, à un moment donné, n’en peuvent plus et abandonnent les Diables. Il ne faut pas sous-estimer cette situation, notamment en ce qui concerne la situation à la maison, alors que vous êtes absent pendant une dizaine de jours. J’ai également examiné les avantages et les inconvénients. (rires) Les avantages l’ont emporté de toute façon.”

Lorsqu’il regarde dans le rétro, il y a un match qui garde une place particulière dans son cœur. “La rencontre face au Brésil était excitante à l’époque en tout cas. Un moment que je n’oublierai jamais, comment nous nous sommes battus là-bas en tant qu’équipe. L’émotion ressentie lorsque Courtois a sauvé le ballon à la fin était énorme. Dommage que nous n’ayons pas pu nous en sortir contre la France par la suite.”

Face à l’Estonie, Jan Vertonghen va donc vivre un moment historique. “C’est un chiffre spécial, cette 150e sélection. Ce sera un très beau moment. Comme la centième, je ne l’oublierai jamais non plus.” En termes de record, il continue à écrire sa propre histoire chez les Diables rouges. Même s’il reste sceptique sur ses chances de battre un autre recordman. “Je suis le premier Belge à atteindre la centième sélection. Mais c’est encore plus rare. (rires) Je n’atteindrai pas les 201 du recordman Cristiano Ronaldo. C’est peut-être et cela restera son record. Ce n’est qu’après le Championnat d’Europe que j’évoluerai à nouveau, que je saurai où j’en suis et comment je me sens.”