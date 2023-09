Gill Swerts, l’ancien Diable qui est devenu coach des U21: "Je n’avais pas le talent pour la génération dorée”

Swerts avec son papa et son frère, tous les deux de couleur. Lui, il est blanc. ©DR

Blanc mais fils d’un papa congolais. “Mon frère et ma sœur sont de couleur”

C’est difficile à croire, mais Swerts a des origines congolaises. “Vous ne voyez pas ça à la couleur de ma peau ?” blague-t-il. “Je vous explique mon arbre familial. Mon grand-père est parti au Congo pour aller travailler. Il s’est marié avec ma grand-mère congolaise, et ils ont eu des enfants. Mon papa est congolais. À un jeune âge, il est venu habiter en Belgique et il s’est marié avec ma maman. Ils ont quatre enfants. J’ai une sœur blanche comme moi, et mon autre frère et ma sœur sont de couleur. Et on vient tous des mêmes parents ! Une explication ? Les gênes…”

Plus rappelé depuis 2009. “Je n’étais qu’un travailleur”

Tout comme c’était une surprise qu’il soit désigné coach de l’équipe nationale U21, c’était également une surprise quand René Vandereycken le sélectionnait une première fois pour l’équipe nationale A en février 2006 pour le match au Luxembourg (0-2). "Je jouais à Vitesse en tant qu’arrière gauche, et René m’avait rappelé pour le poste d’arrière droit. Je n’étais pas connu en Belgique.” Avec 21 sélections et 17 capes (il a aussi été rappelé par Vercauteren et Advocaat), il était plus qu’un passant. Mais en 2009, sa carrière en équipe nationale s’est arrêtée. D’autres joueurs de sa génération, comme Vertonghen, Witsel, Dembélé et Vermaelen ont créé la Génération en Or.” Je ne souffre pas du fait que je n’ai finalement pas fait partie des années en or de cette génération. Tout simplement parce que je n’avais pas leur talent. J’étais un travailleur, et cela ne suffisait pas. Et après ma déchirure du tendon d’Achille, je n’ai plus jamais retrouvé mon meilleur niveau. Je n’ai jamais senti de jalousie envers mes anciens coéquipiers. Je leur ai toujours souhaité bonne chance et nous sommes restés en contact.”

Swerts avec Kompany après la défaite 2-1 en Bosnie, quand l'actuel coach des U21 a marqué le seul but belge. ©BELGA/LALMAND

Son seul but, en Bosnie. “Un tir de frustration”

En tant que Diable, Swerts a quand même été titulaire 14 fois, dont deux fois en match de qualification contre la Turquie (1-1 à Istanbul, 2-0 à Bruxelles). En Allemagne (défaite 2-0 en amical), il en a vu de toutes les couleurs. “C’était une des soirées les plus difficiles de ma carrière, contre le duo Lahm et Trochowski. Mais il faut dire que j’étais seul contre eux deux. Et nous avions beaucoup d’absents. Cela m’a servi d’excuse. (Rires)” Son seul but, il l’a inscrit en Bosnie (défaite 2-1) en 2009. "C'était un tir de frustration dans la lucarne. On a perdu deux fois contre la Bosnie, alors qu’on n’était pas inférieurs. On aurait pu nous qualifier pour le Mondial 2010.”

À 14 ans, il est parti à Feyenoord. “J’étais considéré comme un intrus"

Tout comme Alderweireld et Vertonghen, il est parti très tôt aux Pays-Bas. Pas à l’Ajax, mais à Feyenoord. “Je venais de Schilde, un petit village anversois très protecteur. Et soudainement, je me retrouvais entre des Rotterdamois qui me considéraient comme un intrus. Quand je faisais une mauvaise passe à l’entraînement, j’en prenais pour mon compte. Eux, ils se protégeaient entre eux. C’était dur. Parfois, je me suis demandé si je devais retourner en Belgique. Mais je n’étais pas le plus talentueux, je savais que je n’aurais pas 10.000 chances. J’ai mordu sur ma chique et ça m’a durci.” Finalement, en tout, il a joué 18 ans chez nos voisins du nord.

Van Gaal l’a transcendé : “Il m’a fait marquer des buts”

Swerts et les autres Belges de l'AZ (Dembele, Pocognoli et Martens) avec leur entraîneur Van Gaal après le titre en 2009. ©BELGA

L’entraîneur qui l’a le plus marqué, était Louis Van Gaal à l’AZ. “Il m’a donné tellement de confiance, que je parvenais à me surpasser. J’étais un défenseur d’une petite taille, mais Van Gaal me disait de monter sur phases arrêtées. J’ai marqué trois fois de cette façon, notamment au PSV (2-2). Ce point s’est avéré crucial au décompte final pour le titre en 2009. Sous Van Gaal, on faisait des quiz. Sa femme Truus était également présente. Et avant de signer à l’AZ, son coach mental est venu parler avec moi. Louis veut connaître le caractère des nouvelles recrues, afin de savoir s’il devra être dur avec eux ou doux. Je l’ai vu au match d’adieu de Van Persie en 2019. Il a parlé avec mes parents et moi comme si on s’était vu la semaine d’avant. Louis restera toujours dans mon cœur Bien sûr que j’ai lu ses livres et vu ses documentaires.”

Il a failli jouer à Anderlecht : “Avant, je me sentais méconnu en Belgique”

Swerts est un des rares ex-Diables – avec Vermaelen et Mertens – à ne jamais avoir joué en D1 belge. “À 14 ans, j’aurais pu signer à Anderlecht. Mais à cette époque, le niveau des écoles des jeunes était plus élevé aux Pays-Bas. Entre-temps, l’Antwerp, Bruges, Genk, le Standard et Anderlecht ont refait ce retard.” En 2008, il aurait pu signer à Bruges. “J’avais un accord avec le directeur technique Luc Devroe, mais ses patrons ont pris une autre décision. Deux semaines plus tard, Louis Van Gaal m’appelait pour me demander si l’AZ m’intéressait. Mon choix était vite fait.” La Belgique ne l’a pas très bien connu en tant que joueur. “Quand j’étais jeune, je me sentais méconnu en Belgique. Mais j’ai assumé par après. Cela avait été mon choix de partir si jeune.”

Danemark, Seraing : “Je regrette de ne pas avoir été en Arabie saoudite”

Swerts dans le Stade du Pairay à Seraing. ©BELGA

Swerts a beau avoir joué aux Pays-Bas jusqu’à ses 30 ans, il a ensuite tenté l’aventure. D’abord au Danemark (SönderjyskE), puis en D2 anglaise (Notts County) et ensuite à… Seraing, en 1e Nationale. “J’aimais encore trop le football et je ne voulais donc pas arrêter. J’avoue qu’en tant qu’enfant, je n’aurais jamais pensé que je me retrouverais un jour à Seraing. Je m’y suis très bien amusé, malgré la longue route (120 km entre Schilde et Liège). Je n’ai pas resigné, pour plusieurs raisons, entre autres que je ne recevais pas de rémunération kilométrique. Entre-temps, j’ai perdu une partie du français que j’avais appris à Seraing. Je dois m’y remettre, en tant que coach national.” Il aurait aussi pu jouer à Saint-Etienne. “Mais j’étais bien à l’AZ, dans un club qui jouait toujours l’Europe et où l’ambiance était familiale. Ce que je regrette plus, c’est de ne pas avoir été en Arabie saoudite. Il y avait une possibilité, mais ça ne s’est pas fait. Il ne faut pas se mentir : j’aurais pu y gagner beaucoup d’argent.”

Il a postulé en tant que joueur : “Beaucoup de clubs n’ont pas répondu”

Swerts n’a pas toujours eu de cadeaux dans sa carrière. Surtout au-delà de ses 30 ans, il était parfois sans club. “Je n’avais pas d’agent, et je me sentais encore en forme, donc j’ai pris mon téléphone et j’ai appelé les clubs et les entraîneurs que je connaissais. Beaucoup de clubs n’ont pas répondu, mais je ne citerai pas de noms. J’ai aussi joué des matchs amicaux avec les joueurs sans contrat. Ce n’est pas parce que j’ai été Diable rouge ou champion des Pays-Bas que je me sentais trop bon pour jouer avec eux.”

Coach des U21 : “Ma femme pensait que je serais plus chez moi”

Swerts a commencé sa carrière d’entraîneur à l’Antwerp en 2018, avec les U16. Il a assisté à la formation d’Arthur Vermeeren mais il a également dû s’occuper de Lamkel Ze et Radja Nainggolan quand ils ont été versés dans le noyau B. “J’adorais mon job à l’Antwerp et je ne songeais pas à partir. Mais quand l’Union belge m’a appelé, j’ai compris que c’était une opportunité unique. Ils avaient parlé avec d’autres candidats, mais cela ne s’était pas fait. Ma femme pensait que je serais plus à la maison, vu que je ne dois plus donner des entraînements tous les jours. Elle s’est trompée. Depuis ma désignation, je n’ai pas arrêté d’aller voir des matchs.” Jeudi, il a vu Aster Vranckx quitter sa sélection pour rejoindre les A. “J’ai pris l’habitude à l’Antwerp de voir des jeunes être repris en A. C’est le but et je m’y adapte.”

Ses passe-temps : "De Laet est nul à vélo”

Du temps libre, il n’en a pas beaucoup pour le moment. “Quand j’ai le temps, je fais du padel. J’adore jouer, mais je ne suis pas un champion.” Et le vélo, en fait-il encore ? “Non. Pendant le Covid, j’avais été rouler avec Steven Defour et Ritchie De Laet. Je ne suis pas un grand talent à vélo, je dois compter sur ma force de caractère. Defour m’avait fait souffrir. De Laet, par contre est nul à vélo. N’oubliez pas de le mettre ainsi dans votre article. (Rires)”