Diables rouges: Tielemans n’est plus une certitude

Retour à la Coupe du monde 2018. Roberto Martinez était à la limite embêté de ne pas avoir pu donner plus de temps de jeu au nouveau golden boy des Diables. Tielemans avait joué deux fois 90 minutes contre l’Angleterre, matchs lors desquels il avait brillé. Pour le reste, il avait dû laisser la place aux anciens Witsel, Fellaini, De Bruyne, Chadli et Dembélé. Mais la relève était assurée. Tielemans serait une certitude dans l’entrejeu pendant les 10 ou même 15 prochaines années.

Aucun de clubs du top 5 de Premier League ne l'a voulu, alors qu'il était fin de contrat.

Entre-temps, on est cinq ans plus loin. Et Youri ne fait plus l’unanimité. Ni en équipe nationale, ni en club. Son aventure à Leicester devait être le tremplin idéal pour un transfert vers un club du top 5 en Premier League. Tielemans était fin de contrat et donc gratuit. Mais aucun des grands n’a répondu à l’appel du pied de ses agents. La relégation de Leicester en Championship n’aura pas fait augmenter sa cote. Finalement, il a signé à Aston Villa, auteur d’une belle saison la saison passée (7e), mais pas le club dont il rêvait.

Tielemans a reçu du temps de jeu en préparation avec Aston Villa mais n'a pas su convaincre son coach, Unai Emery. ©2023 Getty Images

Pire encore, Unai Emery a mis Tielemans sur le banc, ce qui ne lui plaît pas du tout. Nous n’avons pas vu les matchs de préparation aux États-Unis, notamment contre Fulham, mais Emery aura sans doute ses raisons. Tielemans est à la recherche de sa meilleure forme.

Un exemple en fin de première mi-temps illustre le manque de confiance de Tielemans en ce moment. Sans le moindre adversaire dans ses environs, il aurait pu lancer Lukaku seul vers le but adverse. Ce genre de passes, il les a toujours donnés les yeux fermés. Mais ici, le ballon est sorti en touche. Après avoir fait un sprint inutile, Lukaku avait envie de lui dire ses vérités, mais il s’est souvenu juste à temps qu’il portait le brassard de capitaine, et il a donc applaudi son coéquipier.

Si tout le monde est fit, on craint qu’il n’y ait pas de place pour Tielemans.

C’est un secret de polichinelle: Tielemans était un des chouchous de Martinez. Même après un moins bon match, il restait dans l’équipe. Leur relation doit s’être refroidie au Mondial au Qatar. Tielemans était réserviste contre le Canada et contre le Maroc et il a été remplacé à la mi-temps contre la Croatie.

Sous Tedesco, il n’a pas à se plaindre pour le moment. Après avoir été blessé et donc absent lors de ses débuts en Suède et en Allemagne, il a été titulaire trois fois de suite. Mangala, Vranckx et Onana étaient ses compléments dans l’entrejeu. Vu le forfait de De Bruyne, sa titularisation en Azerbaïdjan tenait la route. En théorie, Youri distribue mieux le jeu que Mangala.

Mais si tout le monde est fit, on craint qu’il n’y ait pas de place pour Tielemans. Ce n’est même pas dit qu’il recevra une nouvelle chance contre l’Estonie. Tedesco est un Allemand. Celui qui ne preste pas, sort de l’équipe. Le temps des compromis est derrière nous.