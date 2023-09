”C’est normal d’avoir des hauts et des bas” : Domenico Tedesco pas inquiet après la prestation des Diables contre l’Azerbaïdjan

Lors de ce long déplacement, l’entraîneur a tout de même un peu pesté contre les conditions de la rencontre. “On ne trouve même pas un terrain comme celui-là en U17. Non, ce n’est pas une excuse et je ne veux plus en parler. Mais c’est la vérité et c’était fortement au désavantage de l’équipe qui avait le plus de possessions de balle. Le terrain demain à Bruxelles ? Non, je ne vais vraiment plus en parler. S’il le faut, nous jouerons sur le parking d’à côté. Mais nous ne changerons pas de philosophie.”

Certes, le terrain était catastrophique, mais la production offensive a été bien pauvre face à un adversaire d’un calibre peu élevé. Le plus important, c’est que nous ayons gagné”, poursuit l’Allemand. “Cependant, nous n’avons pas réussi à jouer notre football compact. Normalement, nous aimons presser haut nos adversaires, mais le pressing a été mal déployé. Nous avons joué dans la précipitation et nous n’étions pas coordonnés pour récupérer le ballon le plus vite et le plus haut possible.”

Pour l’ancien coach de Leipzig, il n’y a pas de quoi crier au scandale avec ce résultat. “Je ne m’attendais pas à être les meilleurs au monde dès maintenant. Nous ne nous sommes pas suffisamment entraînés ensemble pour cela. Il est normal que nous ayons encore des hauts et des bas dans une rencontre.”

Avec dix points, les Diables sont encore premiers du groupe, à égalité avec l’Autriche, et quatre points devant la Suède. Ce mardi soir, c’est l’Estonie qui se dressera sur la route des Diables. Le coach va-t-il opérer des changements pour redynamiser son groupe ? “Je n’ai pas encore pris de décision définitive”, a-t-il répondu. “Les joueurs ont bien récupéré après un long vol, mais il faudra voir s’ils sont assez reposés après l’Azerbaïdjan. C’est en fonction de cela que j’établirai la composition d’équipe. Doku sera-t-il dans le onze de départ ? Cela pourrait être le cas. J’ai encore quelques points d’interrogation dans la tête.”

Le nouveau Citizen pourrait certainement ajouter la folie qui a un peu manqué contre les Azéris. Il est vrai que le choix de se passer du feu follet avait un peu étonné les observateurs. “C’était en effet un choix difficile car nous avons beaucoup de bons attaquants de couloir. Ce n’était pas un choix anti-Doku, c’était un choix pro-Johan Bakayoko et Yannick Carrasco.”

”Tielemans est un joueur intelligent”

Outre la non-titularisation de Doku, celle de Tielemans a soulevé beaucoup d’incompréhensions. D’autant plus que sa prestation a été plutôt critiquée et qu’il ne joue pas beaucoup depuis son arrivée à Aston Villa. “Il fait de gros efforts, c’est un gars intelligent qui sait faire son autocritique. C’est vrai, il ne joue pas beaucoup du côté de Villa. Mais il ne se cache pas derrière ça. Je protégerai toujours mes joueurs. Pour moi, il n’a pas mal joué.”

Face aux Estoniens, Sterke Jan va disputer son 150e match en équipe nationale. De quoi le voir avec le brassard de capitaine ? “Nous n’allons pas rouvrir ce sujet. Ce n’est pas important. Vertonghen est un leader naturel. Il fixe bien sa ligne arrière, communique beaucoup… Il n’a pas besoin d’un brassard de capitaine pour pouvoir diriger.”