150e sélection pour Jan Vertonghen avec les Diables: l'Anderlechtois entre dans le cercle fermé de Messi et Ronaldo

Parmi les nations historiques du football, seuls quatre joueurs encore actifs ont plus de capes que Sterke Jan. Et pas des moindres : Cristiano Ronaldo (Portugal, 201), Lionel Messi (Argentine, 176), Luka Modric (Croatie, 167) et Alexis Sanchez (Chili, 153). Vertonghen entre ainsi dans un cercle extrêmement fermé qui comprend trois des plus grandes légendes de l’histoire récente du football.

D’autres joueurs de pays moins importants dans le paysage du football mondial comptent plus de capes que le Diable mais l’exploit est difficilement comparable vu la différence de niveau et de concurrence.

Vertonghen à la table de légendes du football. ©IPM

Dépasser Ramos, Casillas et Buffon

Vertonghen pourrait d’ailleurs un peu plus s’inscrire dans la légende à l’avenir. Cristiano Ronaldo semble impossible à rattraper mais quelques beaux noms déjà retraités ne sont pas si loin du Belge.

On note, par exemple, Sergio Ramos (Espagne, 180), Gianluigi Buffon (Italie, 176), Iker Casillas (Espagne, 167) ou encore Diego Godin (Uruguay, 161). Jan Vertonghen les dépassera-t-il ? Tout dépendra de la longueur de sa carrière internationale et de son état physique.