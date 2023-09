Romelu Lukaku, 12 ans après son pire match comme Diable

Voilà. En quelques secondes, Tedesco a donné la réponse à la question du jour. Le sourire sur le visage de Lukaku pendant l’échauffement dans la petite Dalga Arena était déjà un premier indice. Après avoir papoté avec Jérémy Doku, ce dernier l’a pris à contre-pied lors des accélérations, au plus grand plaisir de Lukaku, qui lui a fait comprendre qu’il le paierait.

guillement Lukaku n'a pas changé. Il tente de faire suivre tout le monde dans son sillage.

La partie d’entraînement avec ballon s’est déroulée à huis clos, mais Youri Tielemans a rassuré son audience. "C’est le Lukaku d’avant que j’ai vu à l’œuvre. Il était affûté, voulait gagner et tente de faire suivre tout le monde dans son sillage. Non, il n’a pas changé."

Tedesco a précisé que Lukaku ne jouera probablement pas les 90 minutes. Mais tant que la victoire n’est pas acquise, on ne doit pas s’attendre à ce que l’homme le plus médiatisé (et critiqué) du dernier mercato quitte le terrain. Le coach fédéral italo-allemand compte sur sa mentalité de guerrier pour ramener les trois points et rejoindre l’Autriche en tête du groupe de qualification F. Tedesco : "Je suis plus nerveux que d’habitude. L’Azerbaïdjan s'est peut-être pris 5-0 en Suède, mais elle avait plus de possession du ballon avant le repos et aurait pu mener 0-1. Et nous n’avons pas eu si facile que le 0-3 en Estonie ne le fait croire. La mentalité doit nous aider à ouvrir la porte."

Les deux dernières visites à Baku n’avaient pas été des parties de plaisir. Le 0-1 de Pieroni en 2007 était un match pour les prunes – la Belgique était déjà éliminée pour l’Euro. Le 1-1 de 2011 signifiait l’élimination quasi mathématique pour l’Euro 2012.

Lukaku après un de ses ratés lors du match en Azerbaïdjan, en 2011. ©BELGA

Si on peut en croire nos commentaires dans la DH, Lukaku doit avoir joué son pire match en équipe nationale, ce 2 septembre 2011. Et ce n’est pas dit qu’il s’en souvient, mais ce match était aussi le début d’une nouvelle aventure en club. Quelques jours avant cette visite à Baku, Romelu avait fait ses débuts en Premier League pour Chelsea, le club de ses rêves. À la 83e, André Villas-Boas l’avait fait monter au jeu pour Fernando Torres contre Norwich (3-1). Lors des deux premiers matchs du championnat anglais, il n’avait même pas été repris dans la sélection. Il était 5e ou 6e dans la hiérarchie des attaquants, derrière Torres, Anelka, Drogba, Kalou et même Malouda. Tout gamin de 18 ans se résignerait à cette situation, sauf Lukaku. Son statut le perturbait.

Après ce match en 2011, Lukaku apprenait que Chelsea ne l'avait pas repris sur sa liste de joueurs pour la Ligue des champions.

Résultat des courses : il avait été méconnaissable à Baku. À la 61e, Georges Leekens l’avait remplacé par Igor De Camargo. Après le match, il encaissait une tuile supplémentaire : Chelsea avait annoncé la liste des joueurs qualifiés pour la Ligue des champions et il n’en faisait pas partie. “Le plus important est que Chelsea ne veuille pas me prêter, donc mon club compte sur moi”, avait-il confié à la DH.

Mais le Lukaku de 2023 n’est plus celui de 2011. Entre-temps, il a marqué 75 buts en équipe nationale et il est devenu le capitaine des Diables en l’absence de Kevin De Bruyne. Tout ce qui a été dit et écrit sur son dos doit suffire comme carburant pour qu’il mette les points sur les i.

Et José Mourinho? Il ne va pas râler si son collègue Tedesco le laisse longtemps sur le terrain, vu que son attaquant vedette a besoin de temps de jeu. On parie que José aura convaincu son épouse Matide à rentrer plus tôt de leur plage privée afin de pouvoir regarder Azerbaïdjan – Belgique en direct ?