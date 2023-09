Le banc à Aston Villa énerve Youri Tielemans : “J’ai dit au coach que je veux jouer”

Vu que Youri Tielemans était le Diable qui est venu à la conférence de presse, il sera dans l’équipe contre l’Azerbaïdjan. Pourtant, il est réserviste à Aston Villa. “Cette situation n’est pas agréable, dit Tielemans. J’ai dit au coach (Unai Emery) que je suis venu à Villa pour jouer. Il me comprend, mais en ce moment, il préfère jouer avec ses deux médians de la saison passée. Il m’a dit que bientôt, les matchs vont se succéder et j’aurai plus de temps de jeu. Je sais que cette réponse ne me fait pas avancer, mais que dois-je faire ? Dès que j’ai une opportunité, je veux la saisir. Jusqu’à présent, j’ai été titulaire une fois, en Conference League (contre Hibernian).”