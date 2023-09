Carrasco sur son départ en Arabie saoudite: "J’ai choisi la sécurité car c’était ma seule option concrète"

Pourquoi avoir signé en Arabie saoudite?

“Il faut parfois se mettre dans notre peau. J’ai 30 ans. Mon contrat prenait fin à l’Atletico Madrid dans un an. J’ai reçu une seule offre concrète sur la table, c’était celle d’Al-Shabab. J’ai choisi la sécurité, ce qui était écrit noir sur blanc. Suis-je parti uniquement pour l’argent? Non, c’est un tout. De grands joueurs évoluent en Arabie saoudite.

Le football est de plus en plus exigeant et les joueurs se blessent de plus en plus. Je sentais que je n’osais pas jouer relâché, que j’étais sur la retenue durant toute la préparation car je me demandais ce qui allait se passer à la fin de mon contrat. J’avais discuté de la situation avec Axel Witsel. Il a connu ce sentiment quand il était en fin de contrat avec Dortmund. J’avais besoin de me libérer mentalement. J’ai fait le choix de la sécurité.

J’aurais pu dire que je pourrais faire ci ou ça mais je n’avais aucune certitude. Beaucoup de joueurs ont posé des choix risqués qui n’ont pas payé. Puis, j’aime les aventures, découvrir une nouvelle culture, une nouvelle compétition.”

Pourquoi Al-Shabab et pas un des quatre grands clubs locaux?

guillement L’équipe et le projet seront construits autour de moi."

“Al-Shabab a mal commencé sa saison mais vise le top 5. L’an passé, le club a terminé quatrième après avoir passé la majeure partie de la saison aux deux premières places. Le club n’a pas encore recruté beaucoup de joueurs de championnats européens (NdlR : seulement Habib Diallo de Strasbourg en plus de lui) mais je vois ça comme une force. L’équipe et le projet seront construits autour de moi. La direction espère encore faire venir quelques bons joueurs.

John Terry est cité comme entraîneur (NdlR : suite au renvoi du coach en place) ? Je n’ai rien entendu à ce sujet. Je peux juste dire de lui qu’il a été un grand défenseur avec de la personnalité et qu’il est un grand monsieur.”

Est-il en paix avec son choix au niveau éthique?

“Je n’ai pas grand-chose à expliquer de ce que disent les gens (NdlR : au sujet des droits de l’homme bafoués en Arabie saoudite ainsi que de la place de la femme dans la société) car je n’y ai pas prêté une grande attention. Je vois que Cristiano Ronaldo est sur place avec sa femme et qu’ils vivent une vie normale. Je suis allé à Riyad pour signer mon contrat. La ville est belle et propre. Il y a des quartiers très confortables où vivent les expatriés. Il est difficile de juger d’un pays sur des opinions d’autrui. Je n’y ai en tout cas rien vu d’étrange.”

Pourquoi n’est-il pas resté en Europe?

“J’ai voulu trouver une solution avec l’Atletico par le passé, notamment après le titre (NdlR : de 2021) mais les problèmes financiers du club n’ont fait que repousser l’échéance. Je suis resté pro jusqu’au bout même si on me parlait d’une prolongation et qu’elle n’est jamais arrivée. Le club n’a jamais pu m’offrir les conditions que je voulais. Je suis parti en bons termes avec l’Atletico et le coach Diego Simeone malgré tout.

guillement Des contacts avec Barcelone mais pas de proposition concrète."

Il y a eu des contacts avec Barcelone cet été mais jamais je n’ai reçu de proposition concrète de leur part. Ils attendaient de toucher des droits de la Liga et finalement ça n’a jamais bougé. Je n’ai pas reçu d’autres offres. Il faut dire que l’Atletico n’était pas spécialement vendeur.

Al-Shabab sera-t-il mon dernier club ? On verra bien à la fin de mon contrat. Je suis un joueur rarement blessé, je m’entretiens bien. Quelque chose pourrait encore se passer.”

Craint-il pour son avenir chez les Diables?

guillement Je reste un cadre pour les jeunes chez les Diables."

“Il y a au moins un joueur par nation du top 10 de la Fifa qui joue en Arabie saoudite et qui est rappelé en équipe nationale. À moi de bosser pour rester dans l’équipe. Je reste un cadre pour les jeunes chez les Diables. De par mon jeu mais aussi ma vision et mes connaissances tactiques. Le sélectionneur ne peut pas m’assurer une place dans le groupe mais rien n’est fermé.

Quand je suis parti en Chine, j’ai dit que le talent ne se perdait pas. Je suis resté professionnel dans mon approche, je suis revenu et j’ai gagné un titre en Liga. J’ai prouvé au monde entier que j’étais toujours là.”