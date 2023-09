Hugo Siquet, une année de bas en haut: "Après sa première rencontre avec M. Muslic, il a senti que quelque chose de spécial se passait"

Ses proches “Hugo est un taiseux, mais on voyait qu’il n’allait pas bien”

Yves Siquet, le papa d’Hugo, n’a pas compté les trajets qu’il a faits jusqu’à Fribourg, à 400 kilomètres de la Belgique, pour soutenir son fils dans des moments compliqués. “On y allait tous les quinze jours, avec ma femme, sa sœur et la copine d’Hugo, et parfois dans d’autres stades en Allemagne. Même si Hugo ne jouait pas, on allait le voir, pour le soutenir, c’était la moindre des choses à faire.”

Parfois, le paternel rejoint le fiston en semaine, pour passer du temps avec lui, pour lui permettre de se changer les idées. “Hugo est un taiseux, mais on voyait qu’il n’allait pas bien, note Yves. Depuis tout petit, il a toujours eu la confiance de son entraîneur, et là il ne l’avait plus.” Même si son emménagement à Fribourg s’était bien passé, et qu’il a appris à parler allemand assez vite, cela restait la première expérience à l’étranger pour un garçon de 19 ans, éloigné de ses repères familiaux.

S’il est en difficulté, sportivement, il ne baisse pas les bras. Mais le rebond est nécessaire, et avec la perspective de l’Euro Espoirs, en fin de saison, l’idée d’un départ fait son chemin. Avoir un oncle qui a été un ancien joueur professionnel peut aider, pour construire une carrière, et Thierry Siquet, l’oncle d’Hugo, a pu être de bon conseil ou un relais utile. En novembre, lors d’un stage avec l’équipe nationale des moins de 20 ans, Jacky Mathijssen, le sélectionneur des Espoirs, qui a eu un contact avec Thierry, s’entretient avec l’arrière droit, pour lui dire qu’il le sent en déficit de confiance. Il le rassure en prévision de l’Euro, et cette discussion achèvera de convaincre le joueur qu’il est temps de partir.

A Fribourg, Siquet a très peu joué, et le soutien de ses proches a été important. ©BELGAIMAGE

Thierry a joué au Cercle Bruges, et quand la possibilité de rejoindre la Venise du Nord a été soumise à Hugo, le responsable de la formation à l’ACFF lui a dit le bien qu’il pensait du club. “Il lui fallait un projet qui lui convienne”, confirme l’ancien joueur de Charleroi et de La Louvière. Yves, le papa, ajoute : “Hugo voulait sentir la confiance de l’entraîneur.” Plusieurs clubs se positionnent, dont St-Trond, Courtrai et Anderlecht. Il lui est impossible de jouer pour les Mauves, par respect pour le Standard ; le contact n’est pas fluide à Courtrai, il l’est totalement au Cercle.

”Après la première rencontre avec M. Muslic, il a tout de suite dit qu’il s’était passé quelque chose de positif”, explique Yves Siquet. Le décor va changer. C’est un pas en arrière, vu de loin, pour passer d’un club qui joue le top 5 en Allemagne, vers un club pas toujours considéré en Belgique, mais dont le projet évolue positivement, avec le soutien de Monaco. “Je lui ai juste dit qu’il allait devoir s’habituer au public moins nombreux, dans un grand stade”, explique dans un sourire Thierry Siquet. C’est un détail pour Hugo, qui n’a qu’une envie : se relancer.

”Il vit pour le foot”, glisse son papa, dont les trajets sont désormais moins longs, pour aller voir son fils. Et en plus, il joue. “Il est toujours resté combatif, malgré la situation, et sa sélection chez les Diables est une belle récompense, savoure Yves Siquet. Il ne s'y attendait pas trop, puisqu'il remplace un joueur blessé (Alexis Saelemaekers), mais cela lui permet d'oublier une petite frustration passée." Il y a deux ans, Siquet aurait dû accompagner, déjà, les Diables rouges en Biélorussie. Mais un problème de visa l'en avait empêché. Cette fois, les documents sont bien en ordre.

Son coach “Cela a pu être un choc, au début, mais il en a tiré un avantage”

Miron Muslic n’a pas réfléchi très longtemps quand la possibilité lui a été soumise d’engager Hugo Siquet. “Il a un gros potentiel, et il n’était pas évident, pour un club comme le Cercle, de récupérer un jeune joueur avec un tel bagage.” L’entraîneur autrichien va alors mettre tout en œuvre pour convaincre l’ancien Rouche. “Il fallait lui montrer le projet, et ce qu’on pouvait faire pour lui permettre de se développer.” Le premier rendez-vous a été déterminant pour Siquet, et qualifié de “fantastique” par Muslic.

Monté au jeu contre l’Union, pour sa première, il n’est plus sorti de l’équipe, ou quasiment, et a marqué deux buts et donné trois passes décisives, en vingt-six matchs, à cheval sur les deux saisons. L’entraîneur explique la manière dont il a façonné celui qui est alors Diablotin. “Hugo est un joueur offensif, capable de faire tout le flanc. Il amène de bons centres, des passes clés, et il peut être dangereux sur phases arrêtées.” Il a dû encaisser une charge physique plus importante, puisque Muslic lui en demande beaucoup, dans le pressing et le contre-pressing. “Cela a pu être un choc pour lui, au début, mais il a vu qu’il pouvait en tirer avantage.”

Au Cercle Bruges, il a récupéré du temps de jeu et de la confiance. ©NVE

Ce mardi, en conférence de presse, le désormais Diable rouge disait d’ailleurs : “C’est parfois dur de faire tout ce qu’il demande, mais c’est efficace. Je dois faire des longues courses défensives, mais je sens que j’ai progressé dans cet aspect du jeu.” Muslic ne dit pas le contraire. “Il a bien évolué dans le domaine défensif, et dans sa capacité à attaquer le rectangle, mais aussi à le défendre.”

En juin, Olivier Deman avait été appelé chez les Diables. En septembre, c’est Siquet, qui n’a pas manqué de remercier le Cercle : “C’est grâce à eux aussi que je suis ici.”

Son conseiller “Il sera capable d’amener 5-6 buts par saison”

Benoît Thans n’est pas un agent. Il conseille plutôt certains joueurs dans leur carrière. Ami de Thierry Siquet, Thans a été sollicité pour aider Hugo, en collaboration avec la société de management qui gère les intérêts du joueur. “Hugo a un potentiel intéressant, mais il avait besoin de jouer. Pour les clubs, prendre un joueur en prêt n’est pas toujours la première option (NdlR : Siquet est sous contrat avec Fribourg jusqu’en juin 2026). Mais le Cercle s’est positionné, et c’est un club qui travaille bien avec les jeunes, avec le soutien de Monaco.”

Quand il était à Fribourg, Siquet se posait beaucoup de questions. “À son âge, c’est normal de poser des questions, intervient Thans. Les derniers mois en Allemagne étaient compliqués, mais n’oublions pas qu’on parle d’un club qui a joué le top 5 de la Bundesliga, à un moment. Le changement d’environnement, la concurrence étaient des éléments à prendre en considération.”

Mardi, lors de la conférence de presse, il a dit son plaisir de se retrouver chez les Diables.

Quand il parlait avec Siquet, le conseiller ne voyait pas un joueur découragé, et le passage par le Cercle a été une aubaine. “Hugo a un bon pied droit, il peut donner de bonnes (rentrées en) touches, il voit bien le jeu, mais on sait aussi qu’il peut encore progresser, tactiquement.” Thans et Siquet débriefent d’ailleurs les matchs, pour noter les points de progression, et l’ancien joueur du FC Liège glisse : “Quand il sera à maturité, il sera capable d’amener 5 ou 6 buts par saison.” Dans l’immédiat, Siquet va se concentrer sur sa semaine avec les Diables rouges.

Qu’aurait-il pensé de la possibilité de les rejoindre, il y a un an ? “Cela aurait été difficile d’y croire, souriait-il ce mardi à Tubize. Je savais que la roue allait tourner, mais franchir le pas au Cercle n’était pas, sur papier, le plus facile.” En un an, l’horizon d’Hugo Siquet s’est tout de même solidement dégagé.