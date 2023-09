Charles De Ketelaere et Zeno Debast évoquent leur mercato : “Je suis toujours resté concentré sur Anderlecht”

Présent en conférence de presse ce mercredi, Charles De Ketelaere est revenu sur son année difficile au Milan AC et son début de saison très positif dans son nouveau club : “Pour le moment, je suis très content de mon choix pour l’Atalanta. Le système de jeu à deux attaquants me convient parfaitement. Cela me permet d’évoluer un cran plus haut, en tant que deuxième attaquant, et ainsi de me rapprocher du but adverse.”