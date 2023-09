L’ex de MPH, un ami d’enfance de Messi et le coach qui a révélé De Jong : ce qui attend Carrasco à Al-Shabab

À défaut de pouvoir faire ses adieux (ou un deuxième au revoir) aux socios des Colchoneros (NdlR : le match contre le FC Séville a été reporté à cause des conditions climatiques), Yannick Carrasco a pris l’avion vers Riyad ce dimanche soir. Son départ de Madrid s’est effectué dans la plus grande discrétion, mais un petit comité d’accueil saoudien l’attendait déjà à l’aéroport au milieu de la nuit. Avec un joli bouquet de fleurs pour célébrer ses 30 ans ce lundi (ça ne s’invente pas) et surtout son juteux transfert.