Yannick Carrasco rejoint officiellement Al-Shabab en Arabie Saoudite

Carrasco, 29 ans, évoluait à l'Atlético depuis 2015, avec un passage de deux ans au Dalian Yifang, en Chine, entre les deux. Il a totalisé 266 rencontres et 47 buts avec les 'Colchoneros', remportant une Liga (2021) et une Europa League (2018) durant son aventure madrilène. Il a aussi disputé une finale de Ligue des Champions, en 2016, perdue aux tirs au but contre le Real Madrid, marquant le but de son équipe.