Le mois dernier, nous vous avions annoncé que la tendance était clairement à une fin de carrière, même si aucune décision officielle n'avait été prise. Certaines rumeurs avaient fait surface, comme l'approche de Crystal Palace. Mais cette piste était aussi infondée qu'improbable.

Désormais, l'évidence a pris le dessus sur les idées folles : le joueur est proche de raccrocher les crampons. Les médias espagnols confirment nos informations. "Eden Hazard serait sur le point de mettre un terme à sa longue et prolifique carrière de joueur", explique AS. "L'ancien footballeur européen de l'année est à la croisée des chemins quant à son avenir."

Cet été, l'ancien madrilène a bien été convoité. "Des sources proches du dossier ont confirmé que Hazard avait reçu des offres intéressantes des États-Unis, de l'Arabie saoudite, de l'Angleterre, de l'Espagne, de la France et même de l'Écosse. Mais il n'avait pas été convaincu de rejoindre l'un de ses clubs."

Selon le média espagnol, l'Inter Miami était le plus chaud à l'idée de recruter le Brainois. "Mais Beckham a finalement reçu un 'non' en guise de réponse." Un retour à Lille faisait également partie des spéculations et faisait rêver les supporters du LOSC. L'idée était alléchante pour boucler la boucle. Mais mentalement, Hazardinho n'a plus envie de faire les efforts. "Il est confronté à une grande question : veut-il encore revenir dans le monde du foot ? Selon des sources proches de l'entourage, le Belge, à l'heure actuelle, n'aurait plus l'énergie pour retenter sa chance. Malgré les tentatives des clubs pour le convaincre de revenir et que les offres existent, il ne voudrait pas revenir dans l'arène."

Considéré par beaucoup comme le meilleur joueur belge de l'histoire, il ne laissera pas une grande trace de son aventure au Real Madrid. En revanche, impossible d'oublier son passage à Chelsea où il a tout simplement illuminé la planète football de son talent. Avec comme point d'orgue la Coupe du monde 2018.