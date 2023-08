Lukaku à l’AS Rome : on entre dans la dernière ligne droite

Romelu Lukaku est fan de NBA mais préférerait s’éviter un transfert "on the buzzer". Le joueur, son entourage, Chelsea et l’AS Rome (le propriétaire du club, Dan Friedkin, a rejoint les dirigeants dimanche) sont en passe de lui éviter le stress de se retrouver le 31 août sans nouveau club. À moins d’un nouveau retournement de situation inattendu, tout sera réglé largement dans les délais et Lukaku pourrait faire partie du groupe qui affronte l’AC Milan vendredi soir.