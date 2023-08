La Juventus s’est positionnée pour le numéro neuf. Mais l’attaquant n’est pas du tout désiré par les supporters, qui ont déjà manifesté leur mécontentement si Big Rom' venait à signer. Pourtant, les négociations ne sont pas finies avec les dirigeants de la Vieille Dame. Selon Sky Sports, un échange avec Dusan Vlahovic est toujours dans les tuyaux. Du coup, qu’est-ce qui coince ? Le nerf de la guerre : l’argent.

”L’attaquant belge est favorable à un transfert à la Juventus et la Juventus souhaite conclure un accord. Cependant, la Vieille Dame a besoin de vendre pour pouvoir financer un transfert permanent”, précise le média anglais. “Les deux clubs ont étudié la possibilité d’un échange avec Dusan Vlahovic, mais n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur les termes. La Juventus aurait demandé 40 millions d’euros (34 millions de livres sterling) plus Lukaku pour l’attaquant serbe. La position de Chelsea a toujours été de conclure un accord permanent pour Lukaku, et c’est toujours le cas à l’heure actuelle.”

Loin de toute cette agitation, Romelu Lukaku s’entraîne à l’écart de l’équipe première de Chelsea. Sans avoir le choix, il attend patiemment son heure. Ce week-end, Mauricio Pochettino a expliqué ce que tout le monde savait déjà : Big Rom' est sur une voie de garage à Stamford Bridge. D’autant plus que l’entraîneur argentin espère encore des recrues au poste de numéro neuf. “Ce n’est pas facile en ce moment de trouver le bon profil”, a-t-il commenté en conférence de presse. “Nous sommes en train de travailler pour voir si nous pouvons ajouter des joueurs dans ce secteur. C’est difficile, mais mes dirigeants travaillent très dur pour ajouter des recrues. Si ce n’est pas possible, nous devrons attendre que Nkunku et Broja soient prêts et nous avons l’aide de Mason Burstow.”

D’ici neuf jours, soit le 1er septembre à minuit, le mercato fermera ses portes. Le compte à rebours est donc lancé. Du côté de Chelsea, une offre de 40 millions d’euros pourrait faire l’affaire. L’objectif étant de, surtout, se délester de son imposant salaire de 2 millions d’euros brut par mois. Si personne ne se manifeste ou ne trouve un accord avec les parties concernées, le spectre de l’Arabie saoudite (re)fera surface. Jusqu’à présent, Lukaku a exclu tout transfert en Saudi League à ce stade de sa carrière. Mais s’il n’avait pas le choix ? Les Blues, s’il est toujours présent à Londres, souhaiteraient qu’il envisage cette option. D’autant plus que le marché saoudien ferme ses portes plus tard, le 7 septembre.

Mourinho comme sauveur ?

D’ici là, quel club pourrait le sortir de son marasme ? Selon la Gazzetta dello Sport, Sébastien Ledure, avocat et homme de confiance du Diable, se plie en quatre pour lui trouver une porte de sortie. “Il a entamé depuis quelque temps une sorte de tournée des sept églises pour faire plaisir à son client. Plus le sable du sablier s’affaisse, plus le représentant du Belge tente de frapper à de nouvelles portes. Mais pour l’instant, personne ne les ouvre.”

Pour Ledure aussi, les temps sont difficiles. Massimiliano Allegri voudrait toujours faire ce transfert. “Mais tout le monde n’est pas convaincu par l’échange avec Vlahovic dans la Piémont”, précise le quotidien rose. “Pas de caprice ni de dérogation à la règle : soit l’éventuel échange entre le Serbe et le Belge devient une aubaine d’un point de vue économique, soit il ne se passe rien. Et jusqu’à présent, rien n’a été fait.”

La Juventus souhaite payer 20 millions d’euros plus le Serbe tandis que les Blues réclament le double. En d’autres termes, l’affaire est loin d’être bouclée. D’autant plus que Todd Boehly s’est également penché sur l’attaquant Folarin Balogun pour tenter de se renforcer à l’avant.

L’avocat propose donc son client à qui veut l’entendre, selon la Gazzetta dello Sport. “De Tottenham, orphelin de son artilleur Harry Kane, parti au Bayern pour 100 millions, au PSG qui doit gérer l’ère post-Neymar et qui a pourtant déjà fait signer l’ancien joueur de Benfica, Gonçalo Ramos. D’autres pistes sont avancées en passant par le Real Madrid, qui recherche un remplaçant à Benzema, à la Roma avec Mourinho qui souhaite mettre Abraham en concurrence.” Toutes ces équipes sont dans des situations sportives et économiques différentes. Et elles ont un point en commun : elles sont refroidies par les coûts éventuels d’une opération Lukaku.