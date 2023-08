"J’ai attendu ces sensations pendant longtemps": 506 jours plus tard, revoilà De Ketelaere !

Pour la première fois depuis bien longtemps, le Diable rouge a donné une interview d’après-match sans devoir défendre son mauvais bilan ou répondre à des questions sur ses performances décevantes. Il rêvait probablement secrètement d’un tel début d’aventure dans son nouveau club. Et une fois n’est pas coutume, ses souhaits se sont exaucés.

Monté à la pause pour prendre la place de Duvan Zapata en attaque, De Ketelaere a pourtant rapidement vu ses vieux démons rejaillir. Sa reprise de la tête, sur l’un de ses premiers ballons (48e), est passée juste au-dessus du but. Il a ensuite frappé sur la barre transversale un quart d’heure plus tard (63e). Un mélange de malchance et de maladresse symptomatique du manque de confiance qui le pourchasse depuis un an.

506 jours plus tard

Jusqu’à ce que… à la 83e, il s’élève plus haut que les défenseurs de Sassuolo pour placer une tête et ouvrir la marque avec l’aide de la goal-line technology (0-1). Son premier but en match officiel depuis… le 1er avril 2022 avec Bruges. “On est content pour Charles et son premier but en tant que nouveau venu. C’est un joueur avec des qualités importantes”, a commenté son coach Gian Piero Gasperini qui a vu son nouveau joueur déborder d’énergie et de bonne volonté.

”J’ai parlé au coach de ma façon de jouer, j’ai essayé de faire ce qu’il veut, a expliqué l’ancien Brugeois qui pourra désormais tourner la page du Milan AC et relancer sa carrière. C’est une belle opportunité pour moi et je veux bien faire. J’aime la façon de jouer de Gasperini, c’est aussi pour ça que je suis venu. L’Atalanta est une super équipe.”

Le Belge de 22 ans a globalement semblé assez à l’aise dans son nouveau rôle et avec ses nouveaux partenaires, même s’il manque encore logiquement d’automatismes. “Nous connaissons les qualités de Charles, mais nous devons travailler à la fois sur lui et sur Gianluca Scamacca (NdlR : l’autre transfert offensif) car ils ont besoin des meilleures conditions”, se motive Gasperini.