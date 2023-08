”Cette place est dans ma tête désormais”, a-t-il répondu aux micros des journalistes à l’issue du nul contre le Bétis Séville (0-0). Central. “Je me sens bien à ce poste et je n’ai aucun problème à y jouer.”

Un discours qui tranche forcément avec celui de son père en mars. “En quittant Dortmund et en signant à Madrid, Axel comptait bien être titulaire. Et en début de saison c’était le cas. Le plus souvent en défense centrale parce que c’est là qu’on avait le plus besoin de lui à cause de plusieurs absences pour blessure. Et il a reçu de nombreux compliments pour ses prestations”, expliquait Thierry Witsel pour la RTBF. Entre janvier et avril, il avait beaucoup moins joué jusqu’à la fin de saison qu’il a terminée en boulet de canon avec dix titularisations d’affilée.

Pour son retour à la compétition, le nouveau défenseur s’est montré appliqué au centre d’une défense à trois. Sa mission : colmater les brèches grâce à sa science du placement. S’il a bien rempli son rôle, il a reconnu que son équipe avait eu des difficultés. “Nous savons que ce n’est pas facile de jouer ici”, a-t-il poursuivi. “La première mi-temps a été difficile, surtout avec le ballon, où nous n’avons pas eu la possession et le contrôle. En seconde période, nous avons été meilleurs, avec plus d’occasions, mais nous ne sommes pas satisfaits, même si un point vaut mieux qu’aucun.”

Pour lui, le point positif est évidemment le clean sheet. “Défensivement, nous avons été très costauds. Nous n’avons pas trop souffert. La défense est un point que nous travaillons dur à l’entraînement et cela paye.”

Avec cette chaleur étouffante, il n’était pas facile de jouer au football en Andalousie ce dimanche soir. Mais le Liégeois n’a pas souhaité trouver des excuses. “Cela n’a rien à voir. La chaleur, elle est pour les deux équipes. Certes, ce n’est pas facile de joueur comme cela. Mais le Betis a aussi subi les températures. Nous avons surtout manqué Koke qui est un joueur essentiel pour nous.”

Cet été, l’Atletico a choisi de se renforcer en défense. Santiago Mouriño, un jeune uruguayen, Caglar Söyüncü (ex-Leicester) et César Azpilicueta (ex-Chelsea) sont venus renforcer l’axe défensif même si l’Espagnol est plus connu pour occuper un rôle d’arrière droit. Ces recrues signifient que la concurrence va encore s’accroître pour l’ex-Diable rouge. Troisième l’an dernier, les Colchoneros disputeront la Ligue des champions qui devrait permettre à tout le monde d’obtenir du temps de jeu.