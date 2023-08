Après sa lourde opération, De Bruyne "prêt à guérir et à reprendre le travail bientôt après un gros coup dur"

"La nouvelle après le match de Burnley avait vraiment été un gros coup dur pour moi tant physiquement que mentalement. Maintenant que l'opération a eu lieu, je suis prêt à guérir et à me remettre au travail bientôt", a tweeté Kevin De Bruyne postant une photo de lui avec des béquilles.

Le Diable Rouge s'était déjà blessé au même endroit lors de la finale de la Ligue des Champions, remportée par City contre l'Inter Milan le 10 juin dernier (0-1).

Kevin De Bruyne manquera au moins le prochain rassemblement des Diables Rouges en septembre avec deux matches de qualifications pour l'Euro 2024 au programme en Azerbaïdjan (9 septembre) et contre l'Estonie (12 septembre). 'KDB' devra aussi plus que probablement faire une croix sur les rassemblements d'octobre et novembre.