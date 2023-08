Des blessés, des cadres hors forme ou en attente d’un transfert, Domenico Tedesco devra innover : “On risque d’avoir une sélection surprise”

Mais il ne s’agira pas des seuls problèmes à résoudre : de nombreux autres joueurs arriveront hors forme. Soit à cause d’un transfert qui n’est toujours pas réglé à l’heure actuelle, soit parce qu’ils ont perdu du temps de jeu en club. “Par défaut, on risque d’avoir une sélection surprise”, pense notre consultant Alex Teklak avec qui nous avons passé en revue les différentes lignes.

Gardiens : Casteels n°1 : ”On ne peut pas faire autrement”

En l’absence de Thibaut Courtois et après la retraite internationale de Simon Mignolet, la logique serait de titulariser Koen Casteels, qui était forfait lors du rassemblement de juin. “L’entraîneur va respecter la hiérarchie et il ne peut pas faire autrement, assure Alex Teklak. Il doit être cohérent vis-à-vis de son groupe. Le deuxième devient premier s’il est absent, c’est normal et c’est presque protocolaire. Par contre, je dois bien avouer que j’ai tout de suite pensé à Mignolet quand j’ai su que Courtois était blessé. Ne va-t-il pas nourrir quelques regrets ?”

Au mois de juin, Domenico Tedesco a convoqué Matz Sels, Thomas Kaminski mais aussi Arnaud Bodart pour compléter la hiérarchie. Même s’il est encore éligible pour les Espoirs, Maarten Vandevoordt pourrait cette fois intégrer la liste en tant que quatrième gardien. “Vu ses bonnes performances à Genk, il pourrait effectivement monter d’un grade pour être un peu au contact du groupe.”

Koen Casteels devrait être titulaire. ©NICO VEREECKEN

Défenseurs : l’interrogation des backs: ”L’occasion pour De Cuyper d’intégrer le groupe”

Pour la charnière centrale du 4-2-3-1 de Domenico Tedesco, la situation est la suivante : Sebastiaan Bornauw reste incertain à cause de douleurs à la cheville, alors que Wout Faes évolue désormais en D2 anglaise. “Ce qui est certain, c’est que Jan Vertonghen débutera. Zeno Debast peut aussi tenir le choc même s’il est un peu perturbé par les histoires de transfert. Ce n’est pas non plus un problème pour Tedesco si Wout Faes joue en Championship. Il pourrait être titulaire. Et puis il y a aussi Ameen Al-Dakhil qui pourrait bientôt frapper à la porte du onze, même si son intégration devra être plus progressive. Il joue en tout cas désormais en Premier League et n’a pas été mauvais contre Manchester City.”

guillement "Castagne sera au rendez-vous, mais on ne connaît pas sa forme."

Pour le côté droit, les choix de Tedesco seront par contre plus limités. Thomas Meunier est actuellement blessé, Alexis Saelemaekers joue peu à Milan et ne possède pas le profil défensif recherché, alors que Timothy Castagne est préservé par Leicester City en attendant son transfert. “Castagne n’est pas blessé donc il sera au rendez-vous si Tedesco le titularise, mais je ne sais pas à quel niveau de forme il arrivera, pense Alex Teklak. Il ne serait donc pas impossible qu’un joueur comme Hugo Siquet ou Louis Patris reçoive sa première sélection chez les A.

Pour le back gauche, Arthur Theate devrait garder sa place. “Mais on pourrait aussi voir Maxim De Cuyper. Ce serait en tout cas la suite logique de sa progression, d’autant que c’est un spécialiste du poste, contrairement à Theate. Je ne pense pas que Tedesco va bousculer son onze parce qu’il accordera du crédit aux joueurs déjà en place, mais ce serait l’occasion pour De Cuyper d’intégrer le groupe.”

Theate, Faes et Vertonghen sont attendus en défense.

Milieux de terrain : ”Privilégier des joueurs avec du rythme”

Pas mal d’incertitudes également : Kevin De Bruyne est forfait ; Leander Dendoncker ne fait plus partie des plans d’Unai Emery à Aston Villa ; Roméo Lavia n’a pas encore joué suite aux longues négociations de son transfert ; Aster Vranckx attend son départ vers le PSV ; et Thorgan Hazard joue peu à Dortmund. Il reste heureusement encore du monde : Amadou Onana, Youri Tielemans, Orel Mangala ou Hans Vanaken arriveront avec déjà pas mal de rythme.

guillement "La créativité de Trossard peut être intéressante en numéro 10."

”Je pense que le sélectionneur devra privilégier ces joueurs qui ont du rythme, poursuit notre consultant. En particulier Onana et Tielemans qui sont légitimes en tant que titulaires chez les Diables. Mangala a aussi bien fait lors de ses dernières sélections. Et puis Vanaken peut rentrer en ligne de compte, surtout vu son bon début de saison à Bruges et l’absence de De Bruyne au poste de numéro 10.”

Charles De Ketelaere, qui aurait pu être une alternative, devra quant à lui d’abord reprendre du rythme à l’Atalanta. Mais une autre solution pourrait être privilégiée par Domenico Tedesco au cœur de son schéma en 4-2-3-1 : Leandro Trossard. “Tout le monde le voit comme ailier ou attaquant, mais sa créativité pourrait être très intéressante dans cette position en l’absence de De Bruyne. Tedesco a essayé de mettre Carrasco à cette place en juin contre l’Autriche, mais on a bien vu qu’il se cherchait beaucoup sur le terrain malgré son bon vouloir.”

Amadou Onana devrait reprendre sa place au milieu. ©PDV

Ailiers : ”Des problèmes de luxe”

Hormis Mike Trésor qui connaît quelques soucis musculaires à Genk et Dodi Lukebakio qui ne joue pas en attendant son départ du Hertha Berlin, tout va bien pour nos ailiers. Yannick Carrasco est titulaire à l’Atlético Madrid, Jérémy Doku est en forme à Rennes en attendant son transfert à Manchester City, alors que Johan Bakayoko s’impose comme un cadre du PSV Eindhoven. “Carrasco doit être titulaire, c’est inévitable. Et ça permettrait à Trossard de prendre une position axiale. Doku peut jouer à droite, mais c’est vrai que Bakayoko postule aussi à une place de titulaire. Ce sont plus des problèmes de luxe.”

guillement "Difficile de ne pas reprendre Mertens."

Par ailleurs, Alex Teklak est favorable à un retour de Dries Mertens (36 ans) qui enchaîne désormais les rencontres à Galatasaray malgré ses 36 ans et sa volonté d’arrêter en fin de saison. “C’est difficile de ne pas le reprendre. Pourquoi mériterait-il de ne pas être repris ? Je ne sais pas. Il peut à la fois jouer sur un côté ou dans le dos de l’attaquant comme il le fait actuellement en Turquie. Et puis, c’est un mec important du vestiaire qui véhicule le haut niveau et l’expérience pour tous les jeunes du groupe.”

Doku postule à une place sur l'aile. ©Photo News

Attaquants : quid de Lukaku ? ”Personne ne le contestera”

Romelu Lukaku n’a plus disputé la moindre minute depuis le 20 juin et le match Estonie – Belgique. D’ici à l’annonce de la sélection, son transfert devrait être enfin bouclé mais il arrivera sans aucun rythme de compétition. “Lukaku, c’est un peu la grande inconnue. Dans le style de jeu que Tedesco souhaite imprimer, il n’a pas de vrai remplaçant. Si je suis le sélectionneur, je le prends donc quand même. Surtout qu’il a besoin d’un signal positif. Je suis certain que personne dans le noyau ne contesterait sa sélection. Au contraire, les joueurs seront heureux de l’avoir à leurs côtés pour ses qualités et la confiance qu’il apporte au groupe.”

guillement "Hugo Cuypers coche les cases pour être appelé."

Reste cependant à voir si Big Rom sera apte à débuter une rencontre. Dans le cas contraire, Domenico Tedesco se tournera vers d’autres options. “Il peut adapter le style de jeu en utilisant un faux neuf comme Trossard, observe Alex Teklak. Mais il y a bien sûr aussi Loïs Openda. Il entrera en ligne de compte avec son profil différent de celui de Lukaku mais très intéressant. Il pourrait en profiter pour gommer l’étiquette qu’il a de joueur meilleur en tant que remplaçant, même s’il ne possède pas autant d’espace pour développer son jeu face aux adversaires des Diables qu’à Leipzig ou à Lens.”

Vu le temps de jeu réduit de Michy Batshuayi au Fenerbahçe, Domenico Tedesco pourrait enfin être tenté d’appeler Hugo Cuypers, auteur de déjà 9 buts cette saison avec La Gantoise (dont six aux tours préliminaires de Conference League). “Il coche certaines cases pour au moins être sélectionné. Et vu la situation actuelle, ça ne serait pas du luxe de l’appeler. C’est un joueur qui a besoin de crédibilité et l’occasion est belle pour lui d’être appelé, vu son excellente forme et ce qu’il a montré aussi la saison dernière. C’est important que son travail soit valorisé et reconnu.”