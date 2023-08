Contre 3 millions d’euros, le Diable rouge s’engage donc pour une saison sous la forme d’un prêt, avec la perspective de rester quatre années supplémentaires en cas de réussite. Mais avant d’y songer, le joueur de 22 ans a des objectifs à atteindre. Après son année cauchemardesque du côté de l’AC Milan, le joueur aura pour mission de se relancer à Bergame.

Le milieu offensif de 22 ans n’était pas parvenu à gérer la pression d’un transfert à plus de 35 millions d’euros l’an dernier. Dans les chiffres, son année est un échec complet avec une petite passe décisive et aucun but sur 32 apparitions en Serie A. De plus, mentalement, il était difficile de rester avec le départ de la légende Paolo Maldini. Le Belge était un choix personnel de l’ancien directeur sportif qui avait tout fait pour le protéger. Sans cet homme de confiance, la seule option pour CDK était de plier bagage.

Né et formé à Bruges, 'CDK' avait disputé 90 rencontres en Jupiler Pro League sous le maillot blauw en zwart pour 18 buts et 15 passes décisives. Fort de ses trois saisons réussies dans la Venise du Nord, il avait rejoint les rangs des Rossoneri pour un transfert record.

Charles de Ketelaere a été Diable Rouge à 12 reprises depuis sa première sélection en novembre 2020. Il a notamment joué quelques minutes face au Maroc en Coupe du monde (défaite 0-2) et défendu une dernière fois les couleurs des espoirs à l’Euro, en juin dernier. Les Diablotins avaient été éliminés en poule.

Avec ce prêt, De Ketelaere devient le second belge de l’Atalanta après un certain Timothy Castagne. On souhaite la même réussite que son coéquipier en équipe nationale qui s’est illustré en Italie entre 2017 et 2020.

Plus d’infos à suivre…