Les cinq défis crescendo de Charles De Ketelaere à l’Atalanta

1. Reprendre confiance

Son dernier but en match officiel remonte au… 1er avril 2022 ! Cela fait plus de seize mois que Charles De Ketelaere cherche désespérément à mettre fin à cette malédiction. Ses coéquipiers, ses proches, ses anciens entraîneurs tiennent tous le même discours : “dès qu’il marquera à nouveau, il y aura un déclic”. C’est évidemment ce qu’on lui souhaite.

On l’a encore vu lors de l’Euro Espoirs, l’ancien Brugeois manque cruellement de confiance en lui : il manque des gestes qu’il réussissait auparavant, cadre difficilement ses frappes, n’ose pas prendre l’initiative. Son premier défi à Bergame sera donc de briser cette barrière psychologique qui lui ôtera un énorme poids et lui permettra d’enfin avancer. Cela tombe bien, son coach Gian Piero Gasperini est déjà parvenu à relancer pas mal de joueurs avant lui.

2. S’imposer à Bergame

Une fois débloqué, CDK devra devenir un titulaire régulier de l’Atalanta. Gian Piero Gasperini prône un 3-4-2-1 dans lequel le Belge trouvera parfaitement sa place derrière l’attaquant, Gianluca Scamacca. Le Belge possède en tout cas le bon profil pour s’installer aux côtés de Pasalic et permettre à Koopmeiners et à Ederson de jouer un cran plus bas. L’Atalanta attend aussi de lui qu’il retrouve ses statistiques d’antan. Il avait par exemple marqué 18 buts et donné 10 assists lors de sa dernière saison au Club.

3. Convaincre Tedesco

Objectif Euro 2024. Rétrogradé avec les Espoirs en juin pour disputer l’Euro, CDK ne fait plus partie des joueurs convoqués “automatiquement”. Même si Domenico Tedesco continue de croire en ses qualités et son potentiel pour l’avenir, le joueur voit une grande concurrence arriver en équipe nationale. En juin prochain, il n’y aura que 26 joueurs pour le séjour en Allemagne et De Ketelaere a besoin d’une grande saison pour en faire partie.

4. Donner tort à Milan

Si De Ketelaere répond aux attentes, l’Atalanta pourra décider de débourser 26 millions d' € l’été prochain et lever le droit de rachat qui lui offrira automatiquement un contrat de 4 ans. Le Milan AC ne pourra donc pas le rapatrier s’il venait à changer d’avis au bout d’une grosse saison de sa part. La motivation du joueur sera donc double : convaincre l’Atalanta de l’acheter et prouver au Milan AC que son départ était une erreur.

5. Devenir une star

En l’achetant 36 millions d' € l’été dernier, Milan pensait en faire une future star de Serie A. Promis à un grand destin, il n’a pour le moment pas fait éclore son plein potentiel. Mais son rêve de devenir un grand joueur demeure. Il lui faudra toutefois d’abord compléter les quatre premiers objectifs avant d’y songer…