Blessure de Thibaut Courtois: quel impact sur le Real et les Diables rouges ?

Un communiqué aussi lapidaire fait toujours froid dans le dos. Moins un club en dit, plus la blessure est grave. La déchirure des ligaments croisés est la blessure la plus redoutée pour un footballeur. Les pleurs de Thibaut Courtois lorsqu’il a compris la gravité de la blessure et qu’il a dû quitter l’entraînement sur une civière ce jeudi n’ont rien d’étonnant.

Thibaut Courtois a assez d’expérience pour savoir que sa saison vient d’être réduite de moitié suite à un mauvais mouvement. Son absence est estimée à plusieurs mois. Cinq ou six a priori même si certains ont déjà réussi à revenir sur le terrain plus tôt qu’annoncé au moment de la blessure. Il faudra, pour cela, espérer que tout se passe pour le mieux lors de l’opération et de la rééducation.

Dans le clan Courtois, on ne se risque pas à pronostiquer la durée d’absence du Belge. La blessure est encore trop fraîche et personne ne veut faire d’annonce avant l’opération prévue dans quelques jours même si l’entourage ne préfère pas dire quand et où elle aura lieu.

Une croix sur les qualifications

Le gardien ne rejouera plus en 2023 et peut espérer revenir début d’année 2024. Il ne participera donc plus à la campagne qualificative pour l’Euro 2024 avec les Diables rouges. Les derniers matchs sont programmés à la mi-novembre. Le premier match auquel il pourrait participer n’a pas encore été fixé. Fin mars 2024, les Diables joueront plus que probablement des rencontres amicales ou, dans le pire des cas, un barrage qualificatif pour l’Euro.

L’absence de Courtois ne devrait pas peser trop lourd pour les rendez-vous de septembre, octobre et novembre. Les Diables affrontent deux fois l’Azerbaïdjan et reçoivent l’Estonie. Trois rencontres pour lesquelles l’impact de l’absence de Courtois est moindre. Il manquera certainement davantage face à l’Autriche et à la Suède. Mais pas de là à ce que la qualification de l’équipe nationale dépende de sa seule absence.

Quel impact sur l’envie de faire la paix avant l’Euro?

Cette blessure aura par contre un impact sur l’extrasportif. Frankie Vercauteren, directeur technique à la fédé, doit (ou devait?) se rendre prochainement à Madrid pour mettre les choses à plat avec Courtois suite à la saga du brassard qui l’a vu quitter précipitamment l’équipe nationale sans l’autorisation du sélectionneur.

Tedesco pourra repousser sa décision au sujet de Courtois à plus tard. Il ne sera pas compliqué pour lui d’expliquer qu’il ne veut pas perturber le bon déroulement de la rééducation du gardien avec de telles discussions.

Si le scénario rêvé d’une réconciliation - la fédé a tweeté un message de soutien, preuve de son envie de faire la paix - arrive, il faudra espérer que Courtois puisse enchaîner quelques matchs avant d’entamer l’Euro.

Sera-t-il de retour à son meilleur niveau en juin prochain? On se doit d’être positif mais il est impossible de le prévoir. Thibaut Courtois fait partie de ces chanceux qui, à 31 ans et après plus de dix ans de carrière au plus haut niveau, n’ont jamais connu les affres d’une lourde blessure. Il a eu quelques pépins physiques mais n’a jamais loupé plus d’un mois de compétition.

Le Real n’avait pas prévu ça

L’impact sera bien plus grand sur le Real Madrid que sur l’équipe nationale belge. La Liga reprend ses droits la semaine prochaine - le Real joue à Almeria le 19 août - et les Merengue sont attendus au tournant après une saison sans titre de champion national ni trophée européen.

Le Real n’avait pas prévu le coup et avait décidé de ne pas transférer de concurrents à Courtois. Les Madrilènes ont ainsi voulu lui faire comprendre que personne ne mettait en danger son poste. Problème: sa doublure, Andriy Lunin n’a pas le niveau pour assurer l’intérim durant une longue période.

Amener du renfort est une obligation pour le Real. Carlo Ancelotti voudra un nouveau portier titulaire jusqu’en fin d’année. Deux solutions s’offrent à la Maison blanche. Elle peut passer par un prêt (plusieurs gardiens remplaçants de grands clubs rêveraient d’une telle opportunité) ou par l’achat d’un portier à fort potentiel qui pourrait pallier une plus longue absence et viser d’un jour prendre la place de Courtois entre les perches. Cette deuxième option sera un message très difficile à avaler pour Courtois.