Réunion belge au PSV ? Deux Diables rouges en approche

Johan Bakayoko sur l’aile droite, avec Yorbe Vertessen et Charles De Ketelaere à ses côtés dans une position plus axiale, couverts par Aster Vranckx derrière eux. On aurait pu voir cet alignement chez les Diablotins à l’Euro le mois dernier si le premier cité avait fait partie du voyage. On pourrait aussi un jour les retrouver ensemble chez les Diables rouges. Mais en attendant, c’est au PSV Eindhoven que pourrait bien éclore ce sympathique quatuor de jeunes Belges d’avenir, tous âgés de moins de 23 ans.