Thomas Meunier réagit à la polémique de la loi transgenre : “Chacun peut être ce qu’il veut mais il faut arrêter de faire plaisir à tout le monde”

Il tient directement à mettre les choses au clair : “Je n’ai aucun problème avec les transsexuels. Chacun fait ce qu’il veut de sa vie. Que tu sois un homme ou une femme, ou que tu ne te sentes pas appartenir à l’un ou l’autre sexe, je m’en fous, il n’y a aucun problème. Mais tu dois donner la possibilité aux gens de comprendre pourquoi ils en sont arrivés là, pourquoi ils sont dans cette réflexion. Mais là, c’est juste trop facile car tu décides de changer, c’est fait instantanément. ”

"Être homosexuel n’est pas un effet de mode."

Selon lui, le problème est plus global. Le joueur considère que la politique actuelle prend ses décisions pour plaire à tout le monde. “Tu ne dois pas t’adapter à toutes les envies des gens. À quel moment à 12 ans es-tu conscient des conséquences de tes actes ? On se cherche, c’est normal. On ne prend pas toujours le bon chemin du premier coup. ”

Il prône un accompagnement plus poussé plutôt qu’une loi comme celle qui a été votée. “Je comprends qu’un gamin se pose parfois des questions et se dise qu’il n’est pas en phase avec son sexe ou alors qu’il se demande s’il n’est pas homosexuel. La question fait partie du développement d’un enfant. Il faut une ouverture, un développement avec les parents. Ici on permet à des enfants et à des adolescents et même à des adultes paumés de se perdre encore plus. On doit aller davantage vers une aide et du soutien. Cette loi n’aide personne. Tu rends juste la chose plus floue. Récemment, des copains m’ont dit que leurs petits frères ou leurs petites sœurs ont demandé s’ils pouvaient être homosexuels pour essayer. Être homosexuel n’est pas un effet de mode. C’est quelque chose que tu dois ressentir. Tu peux être curieux, il n’y a aucun problème. Mais savoir à quelle sexualité tu te sens appartenir est quelque chose de très important. ”