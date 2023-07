Les Diables rouges à l'étranger: le FC Eindhoven achète définitivement Tibo Persyn à l'Inter Milan

"Tibo s'est bien développé avec nous l'année dernière et nous espérons qu'il poursuivra sur cette voie. Avec l'arrivée de Tibo, notre équipe prend de plus en plus forme", a déclaré le directeur technique Marc Scheepers.

Persyn a joué chez les jeunes du Club de Bruges, mais il a quitté la Belgique pour l'Inter Milan en 2018. Le club lombard l'a prêté au Club puis à Westerlo lors de la saison 2021/22. Chez les Brugeois, il n'a pas réussi à s'imposer. Avec Westerlo, il a remporté le titre de deuxième division belge.