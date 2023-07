Hazard, Tedesco l’échec du mondial, Thomas Meunier revient sur les derniers mois des Diables rouges: "Eden a encore le talent pour la Premier League"

Thomas, comment jugez-vous l’arrivée de Domenico Tedesco à la tête de l’équipe nationale ?

“Je trouve cela bien qu’un jeune entraîneur ait été mis à la tête de l’équipe nationale. Son football est moderne. C’est fini de s’échauffer en faisant deux tours de terrain. Tu sais avant le début de l’entraînement ce que tu vas faire, avec qui tu vas jouer. Tuchel était très pointilleux et Tedesco va encore plus loin dans les détails. Il arrive à mélanger l’intensité et la volonté de vouloir gagner tout en pensant à l’apprentissage. Si son message arrive à passer en sélection comme il l’a fait en club, je ne vois pas où ça pourrait merder. Il me semble fait pour ce groupe. ”

En quoi diffère-t-il de Martinez dans sa gestion de groupe ?

“Martinez était plus latin dans sa façon de faire. Tedesco aussi en un sens car il est à l’écoute mais il a aussi un côté germanique avec une ligne de conduite. Il ne va pas t’allumer si tu en dévies un peu mais il ne faut pas en sortir. ”

A-t-il réduit vos congés pour revenir au temps de Marc Wilmots ?

“Non, pas du tout. L’époque où les sélectionneurs et les coachs ne donnent plus de temps libre est révolue. Le temps passé en dehors du centre d’entraînement est un vrai gain pour le joueur. ”

guillement On ne peut pas exiger de Tedesco de finir sur le podium de l'Euro."

Pensez-vous cette nouvelle équipe belge capable de rapidement briller comme elle l’a fait en 2018 ?

“Il y a eu un changement de cycle. On ne peut pas exiger de Tedesco de finir sur le podium d’un Euro dès sa prise en charge du groupe. Ce n’est pas un magicien. Il faut se concentrer sur la reconstruction du noyau. Les matchs de qualification sont assez bons, avec de jeunes joueurs qui montrent qu’ils ont le talent pour réussir. Il y a une bonne homogénéité entre les anciens et les nouveaux. ”

guillement Je jouerai avec les Diables jusqu'à ma mort."

Jusqu’à quand espérez-vous faire partie de cette équipe ?

“Jusqu’à la mort. (rires) J’ai ma propre idée sur le fait de jouer en équipe nationale. C’est la récompense suprême. Jamais je ne pourrais dire que je raccroche l’équipe nationale si je suis en forme et passionné. ”

Vu votre situation difficile en club, votre sélection de mars a dû vous faire plaisir…

“Oui car je ne m’y attendais pas. Après, Tedesco n’achète pas un chat dans un sac. Il sait à qui il a affaire, il s’était renseigné. J’ai fait deux bonnes semaines. Je n’ai pas joué mais j’ai bien encadré les jeunes. Je n’étais pas là en juin mais il m’avait prévenu que je devais jouer. ”

Considérez-vous Timothy Castagne comme le titulaire au back droit et vous comme remplaçant ?

“Franchement, je me fiche de cela. Je suis hors du groupe, dans une position où je ne peux réclamer ni une place de titulaire ni même de remplaçant. Penser autrement, ce serait du pur égoïsme. Je veux juste être dans le groupe et on verra la suite. ”

Avez-vous suivi l’affaire du capitanat et le départ de Courtois ?

“Oui, mais je n’ai pas d’informations de l’intérieur. Je donnerais un avis sans savoir si je m’exprimais sur la question. ”

Avez-vous apprécié la communication de Tedesco lors de cette crise ?

“Il a montré qu’il ne fallait pas déroger aux règles ou perturber la vie de groupe. Il a décidé de ne pas passer pour un menteur. ”

guillement Les tensions à la Coupe du monde? Des chamailleries d'enfants à la crèche."

Revenons à la Coupe du monde 2022, comment expliquez-vous l’échec de la Belgique ?

“Je ne sais pas si c’est explicable. C’est parti en cacahuète dès les premières interviews. Je n’ai pas aimé la façon dont on a abordé la Coupe du monde. On est arrivé là en dilettante. Si à un moment donné, tu as quelque chose à dire à un équipier, dis-le lui en face ou autour d’un café. Tu déjeunes en face de lui tous les jours. Je ne comprends pas pourquoi se tirer une balle dans le pied en en parlant devant les médias. On n’était pas concentré sur ce qu’on devait faire. On a réagi face à la Croatie mais c’était déjà trop tard. On aurait dû être plus matures depuis le début de l’aventure. ”

Il y a vraiment eu des tensions dans le groupe ?

“Des chamailleries comme des enfants à la crèche. Mais le problème c’est qu’une phrase, ça passe. Si elle se retrouve dans la presse, elle va durer tout une vie. À la place de communiquer de façon adulte on a cherché à accuser l’autre. Ce n’était pas sain. ”

Roberto Martinez avait-il également ses torts ?

“Il a fait ce qu’il fallait. Les entraînements étaient un peu plus tactiques. Il a travaillé sur ce qu’il fallait mais la sauce ne prenait pas sur le terrain. ”

La Coupe du monde a sonné la retraite internationale d’Eden Hazard. Voir votre ancien capitaine quitter le Real par la petite porte en juin vous a fait mal ?

“Étant fan d’Eden, j’espère juste que ce n’est pas la fin. Je rêve de le revoir en Angleterre. ”

Vous l’en pensez encore capable ?

“Eden a juste besoin de confiance. Il peut tout faire avec un ballon. Il ne sera jamais hors circuit. Bien entouré, dans une belle équipe de Premier League, il peut reprendre goût au football. ”