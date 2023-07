PSG, Inter, Juventus, retour décalé à Chelsea : où est la vérité au sujet du transfert de Lukaku ?

Chelsea espère que ce délai suffira à trouver un accord avec l’Inter pour ne pas devoir accueillir un Lukaku en transit. Mauricio Pochetino, le coach des Blues, a plaisanté en disant “l’attendre dans son bureau”. C’est tout sauf sa volonté. Lukaku n’entre pas dans les plans. Tout le monde veut éviter un retour (même express) du Diable à Chelsea.

Problème : le flou ne cesse de grandir autour de lui et chaque jour un nouveau club est annoncé comme possible candidat acquéreur. Dans le clan Lukaku, on répond qu’il vaut mieux s’abstenir de tout commentaire.

L’Inter ? Oui, mais Chelsea attend une offre

Dans l’esprit du joueur, tout est clair : il portera le maillot de l’Inter Milan la saison prochaine. Il l’a encore affirmé au club qui l’a loué la saison passée. Ses propos sont arrivés aux oreilles de la direction et du président Steven Zhang. Les Nerazzurri ont donné le feu vert à Sébastien Ledure, l’avocat de Lukaku, de négocier avec Chelsea.

On n’est pas plus avancé que cela car une seule offre a pour le moment été formulée par les Interistes. Les 30 millions sont loin d’avoir convaincu les Blues qui en voudraient 15 de plus. L’Inter va faire un effort dans les jours à venir mais n’ira pas jusqu’à 45 millions sachant qu’elle devra dépasser son barème habituel pour payer les émoluments de Lukaku. Selon nos sources en Italie, les différentes parties mettront de l’eau dans leur vin et aboutiront rapidement à un transfert.

Le PSG et la Juve ? Pas concret

Deux autres clubs ont été liés au dossier Lukaku. La Juventus pense à la meilleure manière de pallier le départ possible de Dusan Vlahovic et le nom de Big Rom est sur la liste de la Vieille Dame. L’Inter a toutefois déjà laissé comprendre que c’était peine perdue et qu’il ne laisserait aucun club concurrent entrer dans la danse pour le Belge. En Italie, on dit que peu importe l’offre de la Juventus, l’Inter mettra un euro de plus. Le club de Turin n’a, de toute façon, pas beaucoup de cash à dépenser cet été. Le Corriere dello Sport a également lancé une rumeur envoyant Lukaku au PSG où Luis Enrique a réclamé un attaquant. Cet intérêt serait une nouvelle fois loin d’être concret.