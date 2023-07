En Allemagne, il aura la lourde tâche de remplacer Christopher Nkunku. Comme annoncé, le joueur est déjà d’accord avec son potentiel club autour d’un contrat portant jusqu’en 2028. En revanche, les négociations entre les deux clubs ont été très difficiles. “Avec plusieurs offres autour de 30 millions d’euros, le directeur sportif Max Eberl (49 ans) s’est cassé les dents”, explique Bild. Et pour cause : les Nordistes réclamaient près de 50 millions d’euros pour celui qui a claqué 21 fois les filets de Ligue 1 l’an dernier.

Si un accord n’est pas encore trouvé, on se rapproche tout doucement d’une issue favorable. Le tout alors que près de cinq offres ont été formulées ! “Il reste encore des détails à régler”, poursuit le Bild. “Il n’est pas exclu qu’une décision ne soit trouvée cette semaine.” Une chose est certaine : Lens est le grand gagnant du deal. Acheté pour 12 millions d’euros, le club aurait obtenu une offre très proche des 50 millions d’euros demandés de façon dissuasive.

Le joueur aussi réalise un vrai bond en avant en devenant le troisième joueur belge du club allemand après Massimo Bruno et Maarten Vandervoordt. Si le chiffre de 50 millions est confirmée, il deviendrait le sixième Belge le plus cher de l'histoire devant Christian Benteke (46.5 millions lors de son transfert d'Aston Villa vers Liverpool). Par contre, Leipzig est amputé de ses deux éléments les plus créatifs depuis le départ annoncé de Nkunku pour Chelsea et Dominik Szoboszlai pour Liverpool. Ces deux ventes conjuguées ont rapporté près de 135 millions d’euros au club RedBull ! De quoi permettre à Lens de se montrer (très) ambitieux pour son numéro neuf.

Outre le Diable rouge, le RBL a déjà transféré Christoph Baumgartner d’Hoffenheim (23 ans, 27 millions d’euros) et Fabio Carvalho (20 ans, prêt de Liverpool). Les dirigeants ne veulent pas s’arrêter là puisqu’ils lorgnent également Bradley Barcola, le jeune attaquant de l’Olympique Lyonnais.