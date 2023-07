Youri Tielemans justifie son choix pour Aston Villa: "J'espère apporter beaucoup"

+ Youri Tielemans quitte officiellement Leicester: "Ce n’est pas un adieu mais un au revoir" (vidéo)

Dans le vestiaire d’Aston Villa, l’ancien Anderlechtois s’assoira aux côtés de quelques noms connus : le fantasque gardien argentin Emiliano Martinez, l’ancienne star du Barça Philippe Coutinho, l’ancien Genkois Leon Bailey, l’ancien Brugeois Marvelous Nakamba, et bien sûr son ancien acolyte mauve Leander Dendoncker. “Je n’ai pas encore eu l’occasion de discuter avec lui depuis que je suis ici, mais on s’est évidemment parlé un peu avant. Notamment lorsque nous étions en équipe nationale. Il m’a beaucoup parlé d’Aston Villa.”

"Emery m'a partagé ses ambitions et sa passion."

Ce n’est toutefois pas uniquement la présence de Dendoncker qui a poussé Tielemans à rejoindre Aston Villa, plutôt que l’un des autres clubs qui lui faisait la cour. “Pour être honnête, j’ai eu quelques échanges avec le manager (Unai Emery) qui m’a partagé ses ambitions, sa passion et sa façon de diriger l’équipe. Et c’est ça qui m’a convaincu de venir à Aston Villa, qui est un grand club.”

Pendant que ses anciens compagnons de Leicester City évolueront en Championship (D2), le Diable rouge aura aussi l’occasion de disputer la Conference League, treize ans après la dernière apparition du club en Europe. “J’attends ça avec impatience. Jouer une compétition européenne est toujours un grand objectif. La manière avec laquelle le manager a dirigé l’équipe a permis d’atteindre cet accomplissement incroyable. Il faudra être prêt pour cela parce que ce sont toujours des rencontres spéciales.”

Et même s’il aura de la concurrence dans l’entrejeu aux côtés de John McGinn, Douglas Luiz ou Jacob Ramsey, Tielemans arrive comme le joueur le plus expérimenté sur la scène européenne et internationale. “J’espère que j’apporterai beaucoup. Mais je veux juste d’abord essayer d’être moi-même, d’essayer d’apporter mon expérience et de jouer mon jeu. Et j’espère aider l’équipe de cette manière.”