Une réunion pour expliquer l’inexplicable chez les Diablotins : “Nous n’étions plus la même équipe”

”C’était 0-2 à la pause tout allait bien. Nous avions tout sous contrôle. Je ne sais même pas s’ils ont fait un tir en 45 minutes. Et en seconde période, nous étions une autre équipe, nous n’étions plus nous-mêmes et nous l’avons laissé filer”, pestait Maxim De Cuyper, élu homme du match grâce à son but et son assist sous les yeux de Domenico Tedesco, venu jusqu’en Géorgie pour observer les joueurs.

Le sélectionneur des Diables rouges a malheureusement assisté à un scénario quasiment inexplicable. Avec ce but pris en début de seconde période (51e) qui a déstabilisé le groupe. “Après ce seul but, qui est sorti de nulle part, c’est soudainement devenu très difficile pour nous”, a réagi le capitaine Aster Vranckx au micro de Sporza.

Il y a encore eu plusieurs opportunités de faire 1-3, mais la Géorgie a finalement égalisé à la 87e. “Peut-être que certains pensaient que c’était déjà fini”, se demande Maxim De Cuyper qui ne veut pas rejeter la faute sur la pression mise par les 41 000 supporters locaux qui ont battu le record d’affluence dans un match d’Euro U21. “Mais nous avons beaucoup de joueurs qui ont l’habitude de jouer devant autant de monde.”

Bien sûr, des critiques viseront certains choix du sélectionneur Jacky Mathijssen à ce moment-clef du match. Mais ce sont surtout quelques errances individuelles et une sorte de panique collective qui aura coûté la victoire. Sur le moment, rien n’a été dit dans le vestiaire, mais une explication entre le staff et les joueurs était organisée ce dimanche.