Il n’en fallait pas plus pour que le quotidien sportif publie un montage photo du Diable rouge avec un maillot du Milan AC en Une de son édition de ce jeudi. Pour autant, Lukaku a une seule priorité cet été : rester à l’Inter Milan. Et si son club de coeur a des difficultés à réunir la somme nécessaire pour le racheter à Chelsea (on parle d’environ 70 millions d’euros), il serait très étonnant de voir l’ex-Anderlechtois partir chez le pire ennemi sur un coup de tête.

Lukaku a déjà refusé une offre du club saoudien Al-Hilal.