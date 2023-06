Lukaku, roi chez les Diables rouges mais face à des choix cet été

Une machine à but chez les Diables

Avec les Diables, Romelu Lukaku est le patron dans tous les sens du terme. Dans le vestiaire, il est adoré. Il suffit de voir la réaction d’Arthur Theate après son assist sur le 0-2 pour le comprendre. Sur le terrain, il est monstrueux avec six buts sur les trois premiers matchs qualificatifs pour l’Euro et 75 depuis le début de sa carrière.

“Lukaku est très important pour nous”, a sobrement lancé Domenico Tedesco. “Il est extraordinaire”, a déclaré Johan Bakayoko. Et Matz Sels a ajouté : “Le match était fermé et pourtant il marque deux buts et donne de la confiance à tout le groupe.”

Pas mal pour le joueur le plus critiqué de ses dernières semaines après ses loupés en finale de Champions League. “Mais n’oubliez pas qu’il a fait plus en une demi-heure que Dzeko en 60 minutes”, le défendait Castagne vendredi dernier.

Chelsea le pousse vers la sortie

Son avenir est pourtant flou. Lukaku est dans les limbes du football pro. Chelsea, club avec lequel il est encore sous contrat jusqu’à juin 2026, préférerait qu’il trouve un nouvel employeur après son année en prêt avec l’Inter. Les Blues ont d’ailleurs poussé pour qu’il signe en Arabie saoudite (lire ci-dessous) afin de s’assurer une rentrée financière.

Le club londonien a dépensé sans compter ces derniers mois et doit récupérer du cash et se délester d’un peu de masse salariale. Romelu Lukaku est le candidat parfait pour les aider à rééquilibrer les finances. Les Blues visent une vente et espèrent récupérer une partie de la centaine de millions investie il y a deux ans.

Si aucune solution n’est trouvée d’ici au retour de vacances de Lukaku début juillet, il retrouvera le groupe de Chelsea. Une situation qu’il espère éviter mais qu’il acceptera sans broncher. Lukaku veut rester professionnel jusqu’au bout et partir en gentleman.

L’Inter le veut mais pourra-t-il le payer ?

La piste numéro 1 est un nouveau retour à l’Inter où il a déjà joué la saison passée. Lukaku a passé un début de saison fantomatique, frustrant les supporters qui l’ont pourtant adulé de 2019 à 2021, lui qui fut l’un des grands artisans du titre de 2021. Le premier en plus de dix ans. L’Inter a même longtemps considéré que ce prêt sans option d’achat n’aurait pas de suite. Sa fin de saison canon a changé la donne : neuf buts et six assists depuis avril.

Lukaku est prêt à consentir à un effort salarial pour aller à l'Inter

Les Nerazzurri n’ont a priori pas le cash suffisant pour se payer Big Rom et pourraient devoir passer par une nouvelle location. Une solution pour laquelle Chelsea sera bien moins conciliant qu’il y a un an. De solides négociations seront nécessaires. La balle est dans le camp de l’Inter.

Lukaku n’a jamais caché son amour pour Milan ou pour l’Inter. Il a vécu les plus beaux moments de sa carrière avec les Interistes. Il se ferait un plaisir de rester. S’inscrire sur le long terme dans le club est même sa priorité absolue. Il est même prêt à consentir à un effort salarial. Sans se brader pour autant.

L’Arabie saoudite ? Ce n’est pas le moment

Romelu Lukaku aurait pu faire une croix sur ses ambitions sportives à seulement 30 ans. L’Arabie saoudite – et plus précisément le club d’Al Hilal qui où va s’engager Ruben Neves (Wolverhampton) – lui a proposé un énorme contrat. On parle d’un multiple de ce qu’il perçoit actuellement en Premier League.

L’indemnité de transfert pour Chelsea n’aurait pas posé problème aux Saoudiens. Lukaku ne leur a pas fermé la porte pour la suite de sa carrière mais ce ne sera pas pour cet été. Il restera en Europe même si aucun club ne peut lui offrir autant qu’Al Hilal. Par ce choix, Lukaku démontre également qu’il est le seul maître de sa carrière. Dans un mercato perturbé par l’appel des gros sous et que certains qualifient de Far West, le Diable a fait comprendre que le sport reste sa priorité.

La Premier League en plan B

Et que se passera-t-il si l’Inter n’arrive pas à le recruter ? Peu d’équipes sont capables de se payer le Belge. En Italie, les plus grandes formations pourraient faire l’effort mais Lukaku a trop d’affect pour l’Inter pour signer ailleurs.

C’est moins le cas en Premier League où il a déjà porté quatre vareuses différentes. Les Anglais ont pour eux leur puissance financière. Plusieurs formations suivent attentivement l’évolution du dossier. D’après nos informations, malgré des passages manqués à Manchester United et Chelsea, Lukaku garde la cote en Angleterre. Un nouveau club de Premier League sera son plan B si un retour à l’Inter n’est plus à l’ordre du jour.