Les premiers mois de Tedesco à la tête des Diables rouges : percutant, ouvert et ferme

Sa gestion : ouverte et positive

C’est souvent ce qui ressort quand un nouveau sélectionneur prend ses fonctions. Les cartes sont rebattues et on repart de zéro. Avec Domenico Tedesco, l’impression paraît encore plus marquée. Au cours des trois premiers matchs de qualifications à l’Euro 2024, il a titularisé dix-neuf joueurs différents.

En Suède, contre l’Autriche et en Lettonie, le technicien italo-allemand a dû composer avec les blessures (Youri Tielemans, Jan Vertonghen, Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Leandro Trossard) et un boudeur (Thibaut Courtois), mais il a aussi tranché, pour lancer des nouveaux, tels qu’Aster Vranckx, Johan Bakayoko et Mike Trésor, alors qu’il aurait pu jouer la sécurité, en Lettonie, en laissant Jeremy Doku et Dodi Lukebakio sur les flancs ainsi qu’Orel Mangala dans le cœur du jeu.

À titre de comparaison, Marc Wilmots et Roberto Martinez, lors de leurs trois premiers matchs de qualifications (à la Coupe du monde 2014 pour Wilmots ; à l’Euro 2016 pour Martinez) avaient lancé seize titulaires différents. La différence n’est pas énorme, mais elle souligne tout de même une volonté d’impliquer tout le monde.

Vingt-cinq joueurs ont eu du temps de jeu lors des 270 premières minutes officielles du mandat de Tedesco. Ameen Al-Dakhil, qui a disputé deux bouts de rencontre lors de ce rassemblement, apprécie cette ouverture, pour les jeunes joueurs, de se montrer. Dans son discours, le sélectionneur est aussi présent, à l’entraînement. “Pendant la semaine, il m’a parlé, pour insister sur mes points forts, plus que sur mes faiblesses”, glissait le défenseur de Bunrley, mardi soir après la victoire en Lettonie (0-3).

Les titularisations de Vranckx, Bakayoko et Trésor à Tallinn donnent aussi un autre point de vue : tout le monde a une possibilité de commencer, les places sont moins verrouillées. Cela s’explique par le changement de génération, et donc une plus grande incertitude au sujet des cadres de l’équipe. Évidemment, si tout le monde est présent, une hiérarchie se dégage. Mais il y a de la place, à certains postes, pour se frayer un chemin ou bousculer un certain ordre.

A l'image de Johan Bakayoko, quelques jeunes Diables ont pu se montrer. ©AFP or licensors

Ses choix tactiques : des flancs percutants

Domenico Tedesco a tenté un coup contre l’Autriche, mais cela n’a pas pris. Le positionnement de Castagne avait plus perturbé l’équipe qu’il ne l’a aidée. En ce début de mandat, le nouveau sélectionneur tente de trouver les meilleurs automatismes. Cela prendra du temps et la production trop moyenne en Estonie a rappelé le travail qu’il reste à faire.

Une équipe vit de ses repères communs et la Belgique en manque encore, logiquement. Il y a les relais privilégiés, en fonction des affinités dans le jeu, mais l’ensemble doit être travaillé. Contre l’Autriche, ce sont essentiellement des efforts individuels qui ont permis de faire la différence. Le milieu a parfois eu du mal à bien sortir le ballon, aussi, contre l’Autriche et en Estonie.

La bonne nouvelle est que les Diables rouges n’ont concédé qu’un but lors des trois premiers matchs officiels. C’est le signe d’une bonne stabilité défensive, mais il ne faudrait pas oublier qu’ils ont concédé quelques occasions, en Suède et contre l’Autriche. Le repositionnement défensif des éléments offensifs est un enjeu et il semble que Bakayoko, de ce point de vue, a marqué des points aux yeux de Tedesco lors du succès en Lettonie.

Dans les choix que Tedesco pose, sur le plan offensif, il y a aussi cette constante, qui structure ses listes : il veut des joueurs provocateurs, capables de faire la différence sur les côtés. Carrasco, Lukebakio, Doku et Bakayoko ont ces profils. Ils aiment provoquer par le dribble et générer le déséquilibre. Avec un joueur comme Kevin De Bruyne, capable d’accélérer le jeu par la passe, c’est un double danger utile pour amener le ballon dans le rectangle adverse.

Domenico Tedesco, qui entretient sa réputation de technicien qui s’adapte à l’adversaire, veut formater une équipe capable d’être dangereuse de différentes manières. Et quand c’est bloqué, il reste Lukaku, même si l’attaquant de l’Inter Milan ne peut pas toujours être la solution.

Sa communication : directe

”Je ne veux pas mentir.” Lundi soir, lors de la conférence de presse de veille de match à Tallinn, Domenico Tedesco a dit la vérité (ou une partie de la vérité selon Thibaut Courtois). Que le sélectionneur parle franchement ne peut pas être une mauvaise chose, pour avoir la confiance de son groupe. Il a révélé une conversation privée avec le gardien ? La rumeur avait pris de l’ampleur, il voulait l’éteindre au plus vite.

Le sélectionneur, après le match nul contre l'Autriche. C'était un faux-pas, mais il y avait des éléments à retenir.

Si l’épisode Courtois a cristallisé l’attention, d’autres séquences ont permis de constater que l’ancien entraîneur de Leipzig ne cherchait pas à éluder les sujets. En ce sens, il est plus proche de Marc Wilmots que de Roberto Martinez… En dix conférences de presse, depuis son arrivée, Tedesco a été clair. Il n’a pas cherché à enjoliver le succès en Lettonie (”on a été trop nerveux”) et il a glissé des messages, pour garder certains joueurs en alerte ou entretenir la concurrence dans son groupe.

Il ne s’est pas réfugié derrière des excuses, non plus, sauf après les matchs. Dans la foulée du succès en Lettonie, il a dit : “Je ne voulais pas en parler avant, mais il faut tout de même dire que les absences de De Bruyne et Onana, et Trossard, ça compte aussi.” Il aurait pu en faire l’économie, puisque son équipe avait gagné. Mais la manière n’avait pas été folle et c’était un bon filet de sécurité.

Sa communication claire obligera Tedesco à tenir une certaine ligne et la manière dont il va gérer le cas Courtois sera intéressante à suivre. Il n’a pas voulu se lancer dans un ping-pong médiatique avec son gardien, après que Courtois a posté un message commentant la conférence de presse de Tedesco sur les raisons de son départ.

L’été qui débute va permettre de faire le point à tête reposée, avec l’aide de la fédération (mais il faudra trouver les bons relais). En fonction de la décision de l’un (Courtois) ou de l’autre (Tedesco), la liste de septembre, pour les matchs en Azerbaïdjan (9) et contre la Lettonie (12), sera attendue avec une certaine curiosité.