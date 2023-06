Olivier Rommens, le seul joueur belge qui évolue en Estonie : “J’ai été surpris de la proposition”

Comment, alors, un joueur belge se retrouve-t-il en Estonie, dans le 47e championnat européen ? Olivier Rommens est un médian défensif formé au Lierse, parti, très jeune, au PSV. Au gré de son parcours, qu’il raconte par ailleurs et ne l’a jamais vu revenir en Belgique, il est passé par la Lituanie, à Suduva Marijampole.

C’est là-bas, dans l’ouest lituanien, que son transfert en Estonie a pris naissance, de manière indirecte. “Un ancien équipier de Suduva m’a mis en contact avec un ancien international estonien, devenu agent : Taavi Rähn (74 caps). Il me proposait un transfert à Kalju. Je ne connaissais pas du tout le championnat estonien, comme vous pouvez l’imaginer, j’étais donc assez surpris de cet intérêt. J’ai pris quelques informations puis j’ai rencontré le directeur sportif, qui m’a présenté le projet.”

4 000 spectateurs de moyenne

Qu’est-ce qui a fait la différence ? La découverte d’un nouveau championnat, et le projet d’un club, champion en 2012 et en 2018, qui veut s’installer durablement dans le top 3, afin de concurrencer les deux places fortes du football local (Flora Tallinn et Levadia Tallinn, les clubs les plus titrés). De ce point de vue, le début de saison n’a pas été trop réussi. Kalju n’a remporté que quatre de ses quinze premiers matchs avant de redresser la barre avec deux succès, pour être aux portes du podium, mais déjà à près de vingt unités du leader, Flora, après dix-sept journées.

Dans une ambiance feutrée – “on joue devant 4 000 personnes en moyenne, au mieux” – Olivier Rommens a donc découvert un nouveau décor. Mais il n’a pas été perturbé par le rythme puisque le championnat estonien, comme le lituanien, se joue sur une année civile. En pause en cette mi-juin, le temps de disputer les qualifications pour l’Euro 2024, la saison, qui a débuté le 4 mars, reprendra le 27 juin, pour se conclure le 2 décembre.

Pour le Belge, capitaine dès son premier match et buteur, pour la première fois, il y a deux semaines, la vie en Estonie se déroule plutôt bien, dans le climat agréable du début de l’été, avec ces journées douces et ce qu’on appelle les nuits presque blanches – le soleil se couche peu avant 23h et se lève vers 4h à cette période de l’année, dans le pays du Nord de l’Europe.

Un salaire correct

L’hiver, en revanche, peut y être rude. “Mais pour ce que j’en ai vu, depuis que je suis arrivé début février, les installations permettent de dégager assez facilement et rapidement les terrains”, explique Rommens, installé dans un appartement mis à disposition par le club, dans le centre-ville de la capitale estonienne, le siège du club étant situé au sud-ouest de Tallinn.

Nouveau décor, nouveau championnat, autre niveau, mais Olivier Rommens n’est pas tombé pour autant dans un autre monde. “Le championnat est professionnel, les clubs sont bien gérés, mais les moyens ne sont pas les mêmes, logiquement”, explique le joueur belge, qui juge le niveau local correct, mais difficilement comparable avec la compétition belge qu’il n’a jamais côtoyée.

”Il y a deux clubs au-dessus (NdlR : le Flora Tallinn a disputé les poules de la Ligue Europa Conference la saison passée, une première pour un club estonien), puis c’est assez équilibré.”

Au niveau salarial, Rommens dit se situer dans les mêmes eaux que ce que pourrait gagner un joueur dans un club belge moyen, ou un bon club de Challenger Pro League, alors que le site spécialisé Transfermarkt le renseigne dans le top 5 des joueurs à la plus haute valeur marchande dans le championnat estonien (375 000 €).

Ce mardi soir, il sera dans le stade A. Le Coq – le nom du producteur de bière historique – pour suivre les Diables rouges, qu’il a déjà vu, en Belgique. “On n’a pas d’internationaux estoniens dans l’équipe (NdlR : 7 des 24 joueurs de la sélection sont issus de Flora Tallinn et 3 de Levadia. Les autres viennent de championnats étrangers), mais tout le monde connaît la Belgique”, rigole Rommens, supporter des Diables le temps d’un soir avant de reprendre son quotidien de seul joueur belge du championnat d’Estonie.

”J’avais un chauffeur qui venait me chercher”

Olivier Rommens (28 ans) est un de ces nombreux footballeurs formés à ses débuts en Belgique puis parti à l’étranger, sans jamais avoir foulé les pelouses de Pro League. Il est un joueur inconnu au pays, sauf du côté du Lierse, où il a commencé, avant de partir au PSV Eindhoven à l’âge de 11 ans.

”J’ai été repéré lors d’un tournoi de jeunes par un scout belge qui travaillait pour le PSV.” En 2006, le club néerlandais est devenu la place forte du football batave, quadruple champion des Pays-Bas et demi-finaliste de la Ligue des champions. La tentation est grande de faire le grand saut, à une heure de route du domicile familial, à Wommelgem.

”Je faisais les trajets tous les jours, deux heures aller-retour, pour aller à l’école et à l’entraînement. Un chauffeur venait nous chercher, car on était quelques joueurs belges à faire les trajets.” Les journées ont été longues, mais l’apprentissage intéressant. “Cela reste une belle expérience”, glisse Rommens, qui n’a jamais percé en équipe première, restant bloqué dans la deuxième équipe jusqu’en 2016, avec des équipiers tels que Zakkaria Bakkali, Maxime Lestienne ou encore… son frère Philippe, un an et demi plus jeune.

Il espère découvrir… le championnat belge

”Il a suivi le même parcours que moi, légèrement décalé, explique Olivier. Il a été repéré par le PSV, y a fait une partie de sa formation puis on a joué ensemble dans la même équipe. C’était assez sympa. Après le PSV, on s’est retrouvé à Top Oss (club de D2 néerlandaise), après que j’ai été prêté à Breda.”

Les chemins des frangins se sont séparés depuis deux ans. Si Philippe est resté aux Pays-Bas – il joue à Go Ahead Eagles (D1 néerlandaise) – Olivier a découvert la Lituanie le temps d’une saison, avant l’Estonie, donc. Pense-t-il à un transfert en Belgique ? “Il en a été question, avant que j’aille en Lituanie. J’ai été en contacts avancés avec Lommel (Challenger Pro League), mais cela n’a pas pu se faire. J’ai parfois quelques touches avec des clubs belges, mais sans plus. J’espère toujours, un jour, jouer en Belgique.”