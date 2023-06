Retour sur les précédentes sorties de route de Thibaut Courtois chez les Diables rouges

Novembre 2014 : la fracture avec KDB révélée

Les deux anciens Genkois, sous le maillot de l'équipe nationale. Quelque chose s'est cassé en 2012. ©Photo News

Un différent existe depuis un long moment entre Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne : les deux anciens équipiers de Genk s’étant disputés sur fond de querelle amoureuse quelques années plus tôt. Dans son autobiographie parue en 2014, KDB révélait que Marc Wilmots, alors sélectionneur, lui avait demandé au printemps 2013 s’il souhaitait que Courtois – qui avait eu une courte relation avec celle qui était la compagne de De Bruyne – ne fasse plus partie de la sélection. Wilmots s’expliquera : “J’ai surtout voulu évaluer l’aspect émotionnel de cette histoire. C’est pour ça que j’ai posé la question à Kevin. Évidemment que je n’aurais pas éjecté Thibaut. Il a lui-même répondu par la négative ; s’il avait fait le contraire, le problème aurait été plus profond et je l’aurais convaincu de penser le contraire.”

Été 2016 : Quand Courtois flingue Wilmots

Alors qu’une demi-finale tend les bras aux Diables, ceux-ci se prennent les pieds dans le tapis face au Pays de Galles, en quart de finale de l’Euro 2016. Immense déception pour les joueurs et pour Courtois, qui ne mâche pas ses mots à la sortie du terrain et attaque la stratégie de son entraîneur face aux micros : “Nous avons commis les mêmes erreurs tactiques que contre l’Italie au premier tour. Je pèse mes mots car je ne veux pas tout détruire. Face à un 3-5-2, nous avons à nouveau joué avec la même tactique et nous avons connu les mêmes problèmes.” La discussion avec le sélectionneur sera vive dans les vestiaires.

Mars 2017 : “À quoi sert cet amical en Russie ?”

Trois jours après avoir partagé avec la Grèce (1-1) en match de qualification pour le Mondial 2018, les Diables doivent se rendre à Sotchi pour affronter la Russie en amical. Roberto Martinez a annoncé à Thibaut Courtois, titulaire pour la première rencontre, que ce sera Mignolet qui disputera la seconde. Le gardien de Chelsea ne cache pas son désintérêt pour ce deuxième match : “Le calendrier est déjà assez chargé comme ça, je ne vois pas l’intérêt de ce deuxième match amical. Mais bon, j’irai… il paraît que c’est une belle ville.” Réflexion faite, Courtois n’ira pas. La Fédération annonce dans un deuxième temps qu’il ne sera pas du voyage. Officiellement, pour un souci de hanche. Dommage pour la visite.

Avril 2018 : Wilmots et la taupe

Marc Wilmots en discussion avec son gardien, ici en 2016. ©BELGA

Dans une interview à “Be In” sport que nous avions eu l’opportunité de visionner dans son intégralité, Marc Wilmots revient sur l’Euro et cible les Courtois : “J’ai juste un problème quand je fais ma théorie à 18h et que je vois qu’à 18h15, elle est sur tous les réseaux. Cela veut dire qu’un joueur a vendu la sélection. Et cela, c’est grave. Des journalistes français avaient la preuve que c’était le papa Courtois qui faisait cela. Je trouve cela dommage. ” Contacté par nos soins pour savoir s’il souhaitait réagir, le père du joueur, Thierry Courtois, avait formellement démenti… et nous avait menacés de porter plainte si nous publions un article à ce sujet. Ce qui ne nous avait pas empêchés de le faire ; et cela était resté sans suite de son côté.

Les Courtois avaient annoncé après la parution de l’interview télévisée qu’ils allaient porter plainte contre Marc Wilmots, ce qui, selon nos informations, ne s’est pas fait non plus.

Septembre 2020 : le test covid mystérieux

Le Covid-19 fait rage et c’est la reprise de septembre, sous tension vu la pandémie. Chez les Diables, deux matchs au Danemark puis contre l’Islande se profilent. La DH apprend que Courtois a été testé positif et que, même si un test sanguin s’est ensuite révélé négatif, il ne peut prendre part au déplacement à Copenhague. Courtois rentre à Madrid sans jouer ; la Fédération, le sélectionneur et le joueur nient la version des faits que nous avions annoncée et qui nous avait pourtant été confirmée à plusieurs sources… tout en étant incapable d’expliquer clairement pourquoi il déclare forfait, si ce n’est par un énigmatique “il n’est pas capable de tenir 90 minutes”.

Septembre 2021 : le boycott biélorusse

En ce début de saison 21-22, le calendrier est hyperchargé et trois matchs sont au programme des Diables rouges en huit jours : un premier en Estonie, puis un second qui ressemble à une finale contre la République tchèque, à Bruxelles. Courtois est brillant et les Diables s’imposent 3-0. Une troisième rencontre, nettement moins alléchante, a lieu en Biélorussie trois jours plus tard, à 9 heures de vol de là. Jamais à l’abri d’un mensonge pour couvrir ses cadres, Roberto Martinez annonce que son gardien “a un souci au tendon d’Achille” et ne sera pas du déplacement. Mais pas au point de louper le match du Real Madrid le week-end suivant. Ouf.

Roberto Martinez a toujours protégé son gardien numéro 1. ©Photo News

La situation est la même en novembre : Courtois dispute le premier match contre l’Estonie, mais est libéré pour le deuxième, au pays de Galles. Il n’accompagne pas les Diables à Cardiff : “Il n’est pas blessé mais nous devons veiller à sa santé et respecter son programme en club”, explique un Martinez qui a toujours ménagé son gardien.

C’est simple, depuis novembre 2019, Courtois ne s’est plus jamais assis sur le banc en sélection : soit il était titulaire, soit absent.