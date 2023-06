Les Diables rouges sont à nouveau soudés selon Timothy Castagne: "Si on joue pour soi, la tactique de Tedesco ne fonctionne pas"

guillement "Ce n'est pas parce que la saison a été difficile que ma carrière est finie."

Sa saison à Leicester

“La saison a été longue pour moi et ne s’est pas terminée comme on le voulait avec la descente en Championship (D2 anglaise). Venir chez les Diables me fait du bien. C’était déjà une respiration importante en mars. Je vois d’autres têtes, je retrouve des copains. Leicester ne jouait plus trop en fin de saison, car nous devions penser à la lutte pour le maintien. Rejouer un football plus dominant fait du bien. Je ne suis pas arrivé démoli malgré ma situation en club. Je vais essayer de montrer que ce n’est pas parce que la saison a été difficile que je suis mauvais ou que ma carrière est terminée.” (rires)

Son avenir en club

“Les deux mois à venir vont être importants pour ma carrière. Je devrai faire un choix et espérer que ce soit le bon. J’espère trouver un club, mais il existe toujours un risque de trop à attendre le bon club et de n’avoir plus aucune offre. Ce qui signifie jouer une saison en Championship. Mais je n’y penserai pas cette semaine. Pour l’instant, je laisse mon agent faire son boulot.”

Le match face à l’Autriche

“J’ai retrouvé les Diables comme je les ai laissés en mars. Les deux victoires nous ont fait du bien. Surtout celle en Allemagne. Nous avons souvent eu des problèmes face aux grandes équipes et là, nous avons sorti un bon match avec un pressing intéressant. On a envie de continuer sur cette lancée. On ne devra pas prendre cette équipe autrichienne à la légère.”

Enfin fixé à droite

“Le système a changé avec un retour à une défense à quatre qui nous offre plus de flexibilité tactique. Avec la vitesse qu’on a sur les flancs, ce serait dommage de ne pas l’exploiter. Domenico Tedesco m’a dit qu’il me préférait à droite de la défense, mon vrai poste. Avant, je bougeais souvent de position. Je commence à être un habitué de la sélection. Beaucoup de jeunes ont débarqué suite au changement d’entraîneur. Ils apportent de la fraîcheur. Je pense pouvoir aider les nouveaux à s’intégrer. J’aime jouer ce rôle.”

Le groupe revit depuis la Coupe du monde

“On peut à nouveau regarder de l’avant. Nous ne sommes plus le groupe qui, à la Coupe du monde, doutait et pensait plus à bien jouer seul qu’avec les autres. Chacun jouait sur son île sans trop aider ses équipiers. Ce n’est pas une critique, car on l’a tous fait, car on essayait juste d’être tous au niveau. Le système mis en place par Tedesco force à jouer en équipe. Sinon, on laisse trop d’espace à l’adversaire.”