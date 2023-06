Le Diable rouge Timothy Castagne discute avec la Juventus

Timothy Castagne a déclaré que cet été sera fait de choix et qu'il visait un club du top. Ce club pourrait être la Juventus. Le club de Turin discute actuellement avec le joueur et son entourage nous a confié une source italienne confirmant ainsi l'information sortie via Fabrizio Romano. Il n'est actuellement pas question de négociations entre les clubs. Leicester, relégué en D2 anglais, réclame 15 millions pour son joueur. Castagne a encore une grosse côte en Italie où il a fait le bonheur de l'Atalanta il y a quelques années.