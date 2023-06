Dans le noyau B du Cercle il y a deux ans, il est devenu Diable rouge : qui est Olivier Deman ?

Flash-back. On est au début de la préparation de la saison. Olivier Deman (23 ans) sort d’une saison où il a été utilisé à différents postes dans le milieu. Axial, à gauche, à droite. Le jeune élément offensif du Cercle monte en gamme depuis quelque temps, mais son entraîneur a un autre projet pour lui.

”Je voulais installer Olivier dans le couloir gauche, comme ailier. Il est un attaquant de formation, et il fallait le faire progresser défensivement, mais j’ai voulu explorer cette piste. J’en ai parlé avec mon staff, ils ont été surpris, puis j’en ai parlé avec Olivier, il a été choqué (sic).”

Mais Muslic n’a pas laissé le temps à son joueur de trop réfléchir. “Quand c’est comme ça, il faut se lancer dans l’eau froide, lance-t-il. Olivier est un garçon intelligent et il a compris l’intérêt de ce choix.” Le Cercle Bruges est une équipe dynamique, qui installe un gros pressing et une récupération haute.

Les meilleures stats physiques de Belgique

Deman devient l’un des symboles de cette formation qui court vite, et longtemps. Le gamin du Cercle, où il a passé la majorité de sa formation, est le joueur qui produit le plus de sprints à haute intensité du championnat belge, et même d’Europe, parmi les cinq grands championnats, souffle-t-on au Cercle.

Il est capable d’avoir des pointes à 24 kilomètres/heure, à plusieurs reprises, dans une même rencontre, ce qui laisse son équipier Hugo Siquet en admiration face à ses qualités athlétiques : “Il a les meilleures stats physiques du groupe, de loin, explique le Diablotin, qui s’est rapproché de Deman avec le temps. Je le connaissais de la sélection Espoirs, mais sans plus. Depuis que je suis au Cercle, j’ai appris à mieux le connaître. Il était un joueur offensif, au départ, et il a été repositionné avec réussite.”

Deman est en effet un joueur formé en attaque, mais tout n’a pas été simple, avant cette saison. Renvoyé dans le noyau B par Bernd Storck en 2019-20, il n’avait pas plus trouvé grâce aux yeux de Paul Clement. C’est Jimmy De Wulf, entraîneur intérimaire, qui l’a dirigé chez les Espoirs brugeois, qui va le relancer pour de bon lors d’un match de Coupe de Belgique à OH Louvain, en février 2021.

À den Dreef, il donne deux passes décisives et, surtout, il ne sortira plus de l’équipe, avec ses entraîneurs successifs que sont Yves Vanderhaeghe, Dominik Thalhammer et donc Muslic, ne cédant sa place qu’en raison d’une blessure ou de suspensions. Il restait donc à expliquer à cet étudiant en gestion d’entreprise que le repositionnement sur l’aile gauche pouvait être un bon plan pour lui.

”On a travaillé sur son placement en un contre un, explique ainsi Muslic. Il est devenu plus strict dans les duels et il reconnaît mieux les situations défensives à l’approche du rectangle.” Au terme de cette saison, il a donné sept passes décisives, le plus haut total de sa carrière, et il a donc progressé, défensivement.

Dans le vestiaire, où il est devenu un des anciens, à 23 ans, avec ses équipiers de formation Charles Vanhoutte et Thibo Somers, Deman promène sa bonne humeur, et sait aussi garder un secret. Après le dernier match des Europe playoffs contre Westerlo, le directeur sportif du Cercle Carlos Avina lui glisse que Domenico Tedesco était dans les tribunes et qu’il va recevoir un coup de fil, à la fin du week-end.

Le dimanche, le sélectionneur le prévient qu’il sera dans la sélection, mais il lui demande de garder le secret jusqu’à l’annonce de la liste, quarante-huit heures plus tard. Il ne dit rien puis son nom déboule dans l’actualité, à la surprise générale. Sauf pour Miron Musclic. Pour le Cercle, c’est aussi une preuve que le travail de fond, avec la jeunesse, commence à porter ses fruits.