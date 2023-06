Arthur Theate : “J’espère que vous trouverez un surnom à la nouvelle génération de Diables rouges après ces deux matchs de juin”

Arthur Theate, vous auriez pu participer à l’Euro avec les Espoirs, mais vous êtes chez les A. Cela signifie-t-il que vous êtes une valeur sûre ?

”Pas spécialement. C’est Domenico Tedesco et Jacky Mathijssen qui ont pris la décision entre eux. Je serais allé chez les U21 avec le sourire, il y a une qualification pour les JO à aller chercher à l’Euro, mais être ici avec les Diables, cela veut peut-être dire que le coach Tedesco compte sur moi et ça me fait plaisir.”

Pour la première fois en mars, vous avez pris part aux deux matchs du rassemblement : est-ce le moment de prendre une autre dimension ?

”Il y a certainement une position et un statut à prendre en équipe nationale avec le renouvellement de génération, mais il ne faut pas oublier que des cadres sont là pour que la passation se fasse au mieux. Mais tant mieux si je peux prendre un maximum de temps de jeu, je suis là pour ça.”

guillement C'est un atout de pouvoir jouer à gauche ou au centre dans une défense à 4, mais aussi à 3.

Vous avez joué contre l’Allemagne une mi-temps côté gauche et une dans l’axe : le sélectionneur semble apprécier votre polyvalence.

Le gaucher a un profil très intéressant pour Tedesco. ©PCRO

”Certainement. On en a discuté cette semaine. C’est un atout pour moi de pouvoir jouer arrière gauche ou défenseur central dans une défense à quatre, mais aussi dans une défense à trois. Ça fait pas mal de possibilités, surtout en étant gaucher. Je pense que ça lui plaît. Après, il ne faut pas juste savoir jouer à ces postes, mais bien jouer. Mais ça s’était bien passé en mars.”

Seriez-vous prêt à jouer davantage côté gauche avec Rennes ?

”Pourquoi pas, mais ça demanderait une certaine adaptation. Je n’ai joué que trois matchs en pro à ce poste… dont deux avec les Diables en mars. Mais les consignes étaient claires et précises. La position de défenseur central est celle où j’ai grandi au fil de ma carrière. Mais comme je l’ai déjà dit, je jouerais dans les buts s’il le fallait.”

guillement Il faut plus que deux bons matchs pour considérer qu'on a une nouvelle génération de qualité.

Les deux rencontres de mars et, surtout, la belle victoire en Allemagne (2-3), ont permis au public belge de voir qu’il y a bien une relève de qualité, non ?

”Ça nous a fait plaisir de battre l’Allemagne chez elle. Et on voulait d’abord nous prouver à nous-même qu’on pouvait le faire. Mais c’est dans la durée, pas juste sur deux matchs, qu’il faudra prouver qu’il y a une nouvelle génération et arriver à un aboutissement à un Euro ou un Mondial, comme la génération précédente l’a fait.”

Après la “génération dorée”, est-ce que vous avez un surnom pour celle-ci ?

”Pas du tout (il sourit). On va vous laisser trouver ça et j’espère qu’après ce rassemblement, je verrai ce nouveau surnom dans les journaux.”

Votre jeu demande beaucoup d’intensité. Aspirez-vous à des vacances ?

”C’est vrai que mon style nécessite beaucoup d’énergie et que la saison a été éprouvante, avec près de 45 matchs. Ce sera la fraîcheur mentale qui fera la différence. Mais je suis ici frais et prêt à me donner à 150 %.”

Savourez-vous le chemin accompli depuis votre départ d’Ostende (2021) ?

”Je suis fier d’être ici, mais je ne me dis pas que c’est un aboutissement. Je suis trop jeune pour ça. Je suis retourné dans mon club de village la semaine passée (NdlR : à Soumagne, près de Liège) et ça fait encore plaisir de voir que des jeunes peuvent s’identifier à mon parcours.”