"Les critiques ne m’ont pas touché. Comme si je me blessais volontairement… Demandez à Rennes s’ils sont contents de m’avoir transféré. C’est le cas. Si on parle beaucoup de moi, c’est que les attentes sont grandes."

Doku a eu un petit pépin musculaire en mars – l’empêchant d’être repris pour les premiers matchs sous Tedesco – mais pour le reste, il a été fit. "La saison précédente avait été compliquée à cause de blessures. Cette saison, j’ai pu enchaîner les matchs (NdlR : 16 titularisations et 19 montées au jeu, toutes compétitions confondues) et c’est ce qu’il me fallait. J’ai pu jouer sans me poser de questions, comme si je jouais dehors avec mes potes."

Un transfert est même envisagé. On parle d’une somme de transfert de 50 millions. Doku: "C’est beaucoup d’argent. S’il y a de grandes chances que je parte ? Vous savez comme moi que dans le football, rien n’est sûr."