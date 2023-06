Carrasco aime les nouvelles règles établies par Tedesco : “Si ta femme te quitte, tu dois t’adapter à ta nouvelle”

Yannick, commençons par parler de votre saison. On a l’impression que ce n’était pas loin d’être la meilleure de votre carrière. C’est votre avis aussi ?

”J’ai l’impression qu’on me pose cette question chaque année (rires). La saison avait mal débuté collectivement, puis il y a eu le Mondial décevant. Mais après le Nouvel an, tout s’est mieux passé. Et quand ça va mieux collectivement, c’est plus facile pour les joueurs offensifs. À partir de ce moment, je trouve que j’ai bien joué. J’ai eu des stats (10 buts, cinq assists) et j’ai aidé l’équipe. J’ai fait ce que le coach me demandait tout en jouant à ma manière. Je suis fier de mes performances.”

Des performances qui ne laissent pas indifférent. Votre nom est souvent lié à la rubrique mercato, notamment avec cette clause d’achat de Barcelone de 20 millions d’euros (négociée dans le cadre du départ de Depay du Camp Nou à l’Atlético).

”Ah, ça, on ne peut pas trop en parler (sourire). Tout ce que je peux vous dire, c’est que j’ai encore un an de contrat à l’Atlético et que le marché des transferts n’est pas encore ouvert. Pour le moment, je suis concentré sur les Diables puis je partirai en vacances. Dans ma tête, je ferai la présaison avec l’Atlético mais on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le foot. Il me reste un an de contrat donc j’ai trois options : aller au bout et partir libre, réaliser un transfert cet été ou prolonger. Je suis heureux à l’Atlético mais il faut parfois penser à soi. S’il y a quelque chose qui vient, on discutera avec le club pour savoir si c’est possible d’avoir un bon de sortie ou pas.”

Vous n’êtes pas le seul Diable qui devrait agiter le marché cet été. Vous en parlez entre vous durant les repas ?

”Oui, cela arrive surtout le premier jour, quand on se revoit. On est un peu curieux de savoir qui va faire quoi. Avec la crise du covid, de nombreux joueurs n’ont pas reçu de prolongation et il y a pas mal de joueurs en fin de contrat ou à un an de leur fin de contrat, comme moi. Je me suis rendu compte que je ne suis pas le sens dans la situation.”

Vous avez 30 ans mais physiquement, vous semblez au top de votre forme.

”30 ans, c’est jeune non ? On voit pas mal de joueurs qui jouent presque jusqu’à 40 ans, récemment. Moi, je me sens encore bien, encore fit. J’ai la chance d’avoir un corps qui a toujours été bon physiquement et endurant. Et à côté de cela, j’ai une bonne hygiène de vie.”

On a vu une photo de vous, tout sourire, avec Domenico Tedesco sur les réseaux sociaux. Vous avez l’air de l’adorer.

”On a une relation top. Et je pense que c’est le cas pour tous les joueurs. C’est un entraîneur qui est très proche de ses joueurs. Il sait nous parler, il sait dire les choses. Tant dans le positif que dans le négatif, il est franc. Il n’y va pas par quatre chemins. Nous, les joueurs, on aime ça. On ne va pas se plaindre, il est super avec nous. Je pense que ça vient également du fait qu’on est un groupe facile à coacher, à l’écoute, demandeur et travailleur. On a très vite trouvé nos adaptations avec le nouveau coach et on travaille bien dans un seul et même but : être les meilleurs possible à l’Euro.”

Ce qui vous plaît aussi, avec Tedesco, c’est d’avoir retrouvé votre position d’ailier offensif et pas de piston.

”Plus je joue haut, mieux je me sens. Dans un 4-4-2 ou un 4-3-3, je suis positionné plus haut, plus proche du but. Je défends quand même mais offensivement, je me sens mieux. J’ai aussi un rôle d’encadrement des plus jeunes qui me plaît.”

À la fin de l’ère Martinez, on disait que c’était un peu le Club Med. Tedesco est plus strict ?

“Non, chacun a ses règles. C’est comme quand tu te sépares de ta femme et que tu vis avec une nouvelle. Il y a d’autres règles et tu dois t’adapter (sourire). On est des adultes. Et, je le répète, on a un groupe facile à coacher.”

Terminons par des chiffres : en 64 sélections, vous avez marqué neuf buts et donné 14 passes décisives. C’est assez ?

”On peut toujours faire mieux. Mais je suis un joueur qui pense plus à l’équipe qu’à moi-même. Les entraîneurs apprécient cela. Marquer ou donner un assist, c’est toujours un peu la cerise sur le gâteau mais l’important, c’est de gagner des matchs et de se qualifier pour les grands tournois.”