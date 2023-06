Batshuayi, Tielemans, Doku, Dendoncker et Vanaken : ces Diables rouges étaient absents en mars et ils ne pourront pas se manquer en juin

Quand une équipe tourne bien, une vieille rengaine du foot dit que les absents ont toujours tort. Jérémy Doku, Youri Tielemans, Leander Dendoncker, Hans Vanaken et Michy Batshuayi, qui étaient des habitués de la sélection avec Roberto Martinez, n’étaient pas là il y a trois mois, et tout s’est bien passé sans eux.

Les deux premiers étaient blessés, les deux suivants n’ont pas été assez bons pour obtenir une première convocation du nouveau sélectionneur et le dernier était aussi sur la touche mais n’aurait pas été repris, quoi qu’il arrive. Ils font à nouveau partie du décor de l’équipe nationale et, chacun, à son niveau, a une chance à saisir. Ou à ne surtout pas rater, c’est selon.

Batshuayi, le meilleur pour la fin

L’image avait fait craindre le pire mais, finalement, la blessure avait été moins grave. Quand Michy Batshuayi a quitté le jeu, le 16 mars, en huitième de finale de Ligue Europa contre Séville, en pleurs, le spectre d’une longue absence avait été évoqué.

Michy Batshuayi a bien fini la saison avec Fenerbahçe. Il devra enchaîner avec les Diables rouges.

Finalement, l’attaquant du Fenerbahçe ne souffrait “que” d’une déchirure au niveau de l’adducteur, qui l’a tenu écarté jusqu’à fin avril. Au-delà de la blessure physique, Batshuayi a-t-il ressenti comme une blessure morale le commentaire de Domenico Tedesco, lors de sa conférence de presse pour annoncer la liste de mars ?

Ce vendredi-là, au lendemain de sa blessure, le nouveau sélectionneur, dans un style direct qu’on apprend à connaître, avait lâché : “Même si Michy avait été physiquement prêt, je ne l’aurais pas convoqué.” Il était question de l’interruption du championnat de Turquie, en raison d’un terrible tremblement de terre qui avait touché une partie du pays, d’un manque de rythme.

Mais il était surtout question d’un joueur qui avait du mal à enchaîner, malgré des stats séduisantes sur papier (15 buts en 25 matchs, toutes compétitions confondues). Depuis son retour, début mai, Batshuayi a planté cinq buts en sept rencontres, il paraît plus consistant dans sa production et il vient de remporter la Coupe de Turquie.

Domenico Tedesco, en l’appelant, a densifié son secteur offensif puisque Loïs Openda est présent, avec Romelu Lukaku. Efficace quand il enfile le maillot national – il marque un but tous les deux matchs – Batshuayi avait laissé une impression contrastée, au Qatar, et il n’avait pas su compenser l’absence de Lukaku, malgré un but contre le Canada.

Il va avoir l’occasion de prouver à Tedesco qu’il a progressé, tactiquement, et qu’il ne laissera pas la place de deuxième attaquant à Openda, un rival plus consistant de Divock Origi.

Tielemans joue gros

À l’inverse de Michy Batshuayi, Youri Tielemans, à 100 %, aurait été convoqué par Domenico Tedesco en mars dernier. Mais celui qui jouait encore à Leicester, à l’époque, souffrait d’une blessure à la cheville.

Le sélectionneur italo-allemand ne s’en était pas caché, il avait hâte de voir le médian, qui vient de s’engager avec Aston Villa, au terme d’une saison compliquée d’un point de vue collectif, où il n’a pu aider Leicester à se maintenir en Premier League.

L’ancien Anderlechtois profitera d’une triple absence au milieu lors de ce rassemblement pour reprendre sa place : Kevin De Bruyne et Amadou Onana sont blessés alors que Roméo Lavia est chez les Espoirs. C’est le moment idéal, face à une opposition autrichienne avec un certain répondant, de montrer que le médian a encore des atouts à faire valoir.

Car Tielemans, l’air de rien, est un de ces Diables qui jouent gros avec les matchs qui s’annoncent. S’il a été constant dans sa vie de club, on ne peut pas en dire autant de son rendement en sélection. Depuis l’Euro 2021, où il devait être le remplaçant d’Axel Witsel, et qu’il a traversé sans éclat, Tielemans a du mal à rebondir.

Ses prestations abouties en Diable n’ont pas été nombreuses alors que la jeune concurrence, aux dents longues, a montré son envie de tout emporter sur son passage. S’il veut garder un certain statut, le Bruxellois devra se montrer à la hauteur. Il a eu quelques éclairs, en Ligue des nations, et notamment lors des matchs au pays de Galles et en Pologne, en juin dernier.

Avec un nouveau sélectionneur, c’est aussi un nouveau départ qu’il peut prendre.

Pour Doku, il est temps

Jeremy Doku a enchaîné huit matchs de suite pour finir la saison avec Rennes. À son échelle, et vu le nombre de jours où il a été sur la touche, c’est un petit événement. L’ailier tonique a longtemps traîné les pépins physiques et il a rarement été laissé tranquille par un corps déjà fragile, alors qu’il n’a que 21 ans.

Jeremy Doku n'a plus commencé un match, sous le maillot national, depuis le quart de finale de l'Euro 2020, contre l'Italie.

C’est d’ailleurs une blessure à l’ischio qui lui avait fait manquer le rendez-vous de mars. Avec cinq buts pour finir la saison de Ligue 1, Doku a montré qu’il était revenu à un niveau plus conforme à ce qui est attendu d’un joueur de son talent.

Avec l’équipe nationale, son histoire est contrastée, jusqu’ici, et les blessures constituent une partie de l’explication. Il avait enchaîné cinq matchs de suite pour ses débuts, en 2020, et il était resté sa prestation contre l’Italie, en quart de finale de l’Euro, comme la promesse d’un joueur qui allait prendre le relais d’Eden Hazard.

Mais Doku n’était plus venu avant la dernière Coupe du monde, où il a été un remplaçant. C’était une interrogation, d’ailleurs, pendant le tournoi qatari. Pourquoi Roberto Martinez n’a-t-il pas plus souvent fait appel à l’ancien joueur d’Anderlecht, pour apporter un peu plus de dynamisme à une équipe qui se cherchait un deuxième souffle ?

Ses dix-huit minutes contre la Croatie avaient laissé une impression de gâchis, mais il avait été question d’entraînements pas assez aboutis et d’un manque de rythme, pour expliquer la faible participation de Doku au Mondial.

Près de deux ans plus tard, soit après le match contre l’Italie à l’Euro, débutera-t-il à nouveau une rencontre avec les Diables rouges ? La concurrence n’est pas mince dans son secteur, il devra se (re) faire une place et montrer qu’il n’a rien perdu de sa capacité à affoler une défense adverse.

Dendoncker prendra ce qu’il peut

Leander Dendoncker n’avait plus joué aussi peu, au terme d’une saison, depuis près de cinq ans. Et encore, il y avait une explication. Le médian avait été transféré d’Anderlecht vers Wolverhampton, dans la foulée de la Coupe du monde 2018, ce qui avait nécessité un temps d’adaptation, en plus d’un temps de repos en raison d’une petite blessure.

À Aston Villa, Dendoncker a touché ses limites. Il n’a été titularisé qu’à onze reprises, ce qui a dessiné une saison trop moyenne, justifiant son absence dans la sélection de mars. En juin, en raison de l’Euro Espoirs (Lavia) et d’absence (Onana), il a pu revenir dans le groupe. Pour une pige ? Ou plus ?

Avec Roberto Martinez, son profil hybride lui avait permis de dépanner dans la défense à trois. Dans une défense classique, avec deux centraux, il a peu de chance d’être dans le match. La densité du milieu le fait aussi partir d’assez loin. Mais chaque minute prise lors des deux matchs sera toujours bonne à prendre.

Vanaken devra s’adapter

”J’ai bien aimé la fin de saison de Hans et c’est pourquoi je voulais le voir en sélection.” Domenico Tedesco avait expliqué mardi passé pourquoi il avait rappelé Hans Vanaken. Le Brugeois, qui a marqué quatre buts en Champions playoffs en avait assez montré pour obtenir une première chance avec le nouveau sélectionneur.

Hans Vanaken a bien fini la saison avec Bruges, a estimé Domenico Tedesco. ©JDM

À 30 ans, Vanaken sait qu’il n’aura plus énormément de possibilités de se faire une place en sélection. Il a bien eu une bonne période, entre l’Euro et la Coupe du monde, mais il est rentré dans le rang avec le temps – il n’a pas joué une minute à la Coupe du monde – et les concurrents à son poste se pressent de plus en plus.

Son profil, par ailleurs, va-t-il correspondre à ce que Tedesco cherche, à savoir un jeu dynamique ? Il a pour lui son sens du placement et son intelligence, dans le jeu. Cela peut l’aider.