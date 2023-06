"Nouvelle étape" après une saison record et une relégation, statut chez les Diables: Dodi Lukebakio fait le point

Sa saison : “C’était ma meilleure version”

Dodi Lukebakio n’a pu empêcher le Hertha Berlin de descendre. “Mais j’ai fait tout ce que je pouvais”, précise-t-il. Tout ce qu’il pouvait, c’était notamment marquer, ce qu’il a réalisé à onze reprises, un record personnel. Seul bémol, il a été moins décisif lors des deux derniers mois (un but en dix matchs, mais deux passes décisives).

Malgré la déception de la rétrogradation, le Diable rouge estime avoir disputé sa saison la plus aboutie. “C’était ma meilleure version”, juge-t-il, avant de préciser : “Mais je peux faire plus. J’avais tout mis de mon côté (préparation physique, alimentation) pour être performant. Après, je peux encore travailler sur certains aspects.”

Il les cite, naturellement, et sans se perdre dans une réponse classique du genre “je dois améliorer tout”, même si c’est forcément l’idée. “J’avance étape par étape, mais je sais que je peux être meilleur dans mes prises de décisions dans le jeu, au niveau de mon placement, de la finition.”

Son futur : “Je veux jouer le haut du tableau”

Le Hertha Berlin, même s’il a reçu la licence pour la D2 allemande, ne pourra pas retenir Dodi Lukebakio. Le joueur a logiquement d’autres ambitions et il ne s’en cache pas : “Je veux franchir une étape dans ma carrière.” Depuis qu’il est arrivé en Allemagne, l’ancien Anderlechtois n’a jamais fini une saison au-dessus de la dixième place. Et il n’a pris part qu’à une campagne de Ligue des champions avec Wolfsburg, la saison passée.

Dodi Lukebakio n'a pu empêcher le Hertha Berlin de descendre. Il vise désormais un transfert cet été. ©BELGA

Il est temps de passer un palier. “Je veux jouer le haut du tableau, et pourquoi pas la Coupe d’Europe”, glisse-t-il. Les candidats ne manquent pas. L’hiver dernier, Séville s’était manifesté très concrètement, mais l’opération n’avait pu se réaliser. D’autres écuries européennes, dont l’Inter Milan, sont venues aux nouvelles auprès de son agent, et Lukebakio s’est fixé une date idéale pour valider un transfert : “Si je pouvais rejoindre mon nouveau club pour la préparation, ce serait très bien. C’est le moment le plus important pour apprendre à connaître tout le monde.”

Avant le rassemblement, il a pris quelques jours de congé en famille. Après le rassemblement, il coupera, laissant son agent régler son transfert. Mais il restera toujours attentif, laissant toutes les options ouvertes, mais avec cette précision : “Il faut trouver le bon projet, à un an de l’Euro.” Un Euro auquel il compte bien participer, après avoir été recalé pour la Coupe du monde.

Son statut en équipe nationale : “Je ne sais pas s’il a évolué”

Titulaire en Suède puis en Allemagne, Dodi Lukebakio a marqué des points à la suite de prestations très réussies. Double passeur décisif en Suède (0-3), il a fini le match avec certaines des meilleures statistiques de l’équipe belge : le plus grand nombre de dribbles tentés (10 en Suède et 8 en Allemagne) et le plus grand nombre de touches dans la surface adverse (6 puis 3).

Domenico Tedesco a apprécié la production d’un joueur qu’il aurait aimé attirer à Schalke 04, à une époque. “Il a aimé ma manière d’aller provoquer le un contre un, mais on a aussi parlé de mon placement, que j’aurais pu me situer plus haut, parfois.” Contre l’Autriche, en l’absence de Kevin De Bruyne, il devra aussi créer une autre relation technique, pour trouver les bons espaces.

Séduisant lors du rassemblement de mars, Lukebakio espère bien remettre ça dans les prochains jours. Laissé de côté par Roberto Martinez, a-t-il l’impression d’avoir changé de statut, déjà, après deux rencontres ? “Je ne sais pas si mon statut a évolué”, évacue-t-il poliment. Il en saura un peu plus dans les prochains jours, certainement.