Mike Trésor aurait pu représenter le Rwanda ou le Burundi: "Mais sportivement, c’était un choix facile d’opter pour la Belgique"

Présent en conférence de presse ce mardi midi, Mike Trésor a évoqué cette première sélection avec les Diables rouges. Une première sélection qui aurait pu se faire dans un autre pays. “Le Burundi est le Rwanda ont encore essayé de m’attirer, mais sportivement, cela a été un choix facile d’opter pour la Belgique. Par contre, ce n’était pas du tout dans mes projets de jouer pour les Pays-Bas comme j’ai pu le lire.”

”Mes premiers pas se passent très bien”, souriait le Genkois qui se préparait déjà à pousser la chansonnette pour sa première chez les Diables, “l’adaptation est facilitée car je connais plusieurs joueurs, notamment de ma période à Anderlecht. Et tout le monde est très gentil ce qui simplifie un peu plus l’intégration.”

Ses ambitions sont claires pour cette première sélection : “J’espère surtout apprendre cette semaine, et pourquoi pas envisager de recevoir quelques minutes dans un des deux matchs”, a expliqué Trésor qui a continué à bien travailler dans son club après sa non-sélection en mars : “Oui, j’étais déçu, c’est normal. Mais le coach doit faire des choix. C’était à moi de faire en sorte de ne rien avoir à me reprocher et je voulais surtout me concentrer sur le terrain du côté de Genk.”