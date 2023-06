Les Diables à l’entraînement sous Tedesco : intensité, longues explications, coups de sifflet et drone

Pas de Vertonghen, Lukaku ni Batshuayi

Le reste de la “nouvelle vague” suit ; Romelu Lukaku, Michy Basthuayi et Jan Vertonghen exceptés. Les deux premiers, qui ont encore joué ce week-end, ont droit à un peu plus de congé, alors que le troisième, lui, est ménagé et travaille seul, en salle.

Au bord de la pelouse, on retrouve beaucoup de jeunes visages, mais des parents aussi. Quelques déguisements pour l’occasion, que ce soit en Obelgix ou ce cornet de frites noir-jaune-rouge géant. Ils ont eu droit à une heure d’entraînement intense. Pas le temps de rire, de saluer la foule ni de prendre la pose – ce sera pour après, avec une séance de dédicaces. Les débuts d’un entraîneur amènent toujours du changement et l’on a parfois tendance à trop en faire sur ceux-ci, mais difficile de ne pas remarquer l’opposition avec avant. “Avant”, c’était sous Roberto Martinez. Le sélectionneur espagnol avait ses méthodes, ses qualités et ses défauts, mais les premiers jours de rassemblement ressemblaient souvent à des retours de vacances au bureau, où vous passez la moitié de la journée à “checker les e-mails” et l’autre à prendre des cafés, des nouvelles et à regarder les photos des collègues au bord de mer.

En pleine explication face au groupe, avant le début des exercices. ©PDV

Ce n’était pas vraiment l’état d’esprit de ce lundi à Tubize. L’air a beau être irrespirable, il n’y a pas de place pour un rythme de sortie de sieste. L’échauffement, donné en anglais par Vladimir Cerzanovic, le préparateur physique, est déjà sérieux. Après quelques tours de terrain, ce sont des exercices d’appuis, avec ou sans élastiques, puis vite, très vite, de la circulation de balle.

Tedesco explique en détail ce qu’il attend

Si Martinez avait plutôt tendance à observer de loin, Tedesco est au milieu de ses joueurs, sa liste d’exercices dans une main ; un chrono et un sifflet dans l’autre. L’œil fixe les ballons qu’il distribue, mais aussi les gestes des Diables : l’Allemand est très concentré et ne sourit pas. Ses hommes l’ont compris, particulièrement les nouveaux que sont Ameen Al-Dakhil, Arnaud Bodart, Olivier Deman, Aster Vranckx et Mike Trésor : autant faire une bonne première impression.

Une dizaine de minutes et quelques coups de sifflet bien appuyés plus tard, c’est l’heure des ateliers. Circulation de balle, une-deux, feintes et passes dans la profondeur : l’ancien entraîneur de RB Leipzig veut transmettre sa façon de jouer dès le premier exercice. On ne touche pas trop le cuir, on fait vite tourner, on appelle et on dribble juste ce qu’il faut pour que ce soit le ballon qui coure vite. Les 18 joueurs de champs sont répartis en trois groupes, qui passent entre les mains du T1, de ses adjoints Andreas Hinkel et Thomas Schneider. À l’autre bout du terrain, Max Urwantschky entraîne ses quatre gardiens.

Le tout se déroule sous l’œil des pontes du département technique, Frankie Vercauteren et Jelle Schelstraete, à l’ombre, sous la tente installée au milieu de la pelouse. Et sous la caméra d’un drone qui enregistre tout, une pratique déjà de mise sous Martinez.

Un sourire, tout de même, entre deux ateliers, avant de replonger dans le boulot. ©PDV

KDB n°1

On l’a dit, Tedesco ne rigole pas quand un exercice est en cours. Ses explications sont soulignées par des gestes et durent parfois plusieurs minutes. Il veut faire comprendre directement ce qu’il attend de son équipe et il n’hésite pas à arrêter l’exercice pour réexpliquer ce qu’il attend. Mais quand c’est une pause boisson entre deux rotations, il tape une claque amicale dans le dos de Wout Faes et lui glisse quelques mots à l’oreille avec un sourire. Le tambour des supporters résonne un peu. L’heure d’entraînement se termine peu à peu et tout ce beau monde est invité à quitter les lieux, direction la zone de dédicaces. À la “vareusomètre”, c’est le tout récent vainqueur de la Ligue des Champions, Kevin De Bruyne, qui remporte les votes du public. Pour savoir vraiment comment Tedesco met son équipe en action sans son maître à jouer, il faudra attendre samedi.