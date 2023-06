Diables rouges : Vertonghen, Batshuayi et Lukaku absents du premier entraînement

Sous un beau soleil et devant 200 spectateurs, les Diables s’entraînent en cette fin d’après-midi à Tubize, en vue des matchs qualificatifs contre l’Autriche (samedi) et en Estonie (mardi prochain). 22 Diables sont présents à la première séance de la semaine, avec Vranckx et Bakayoko rapatriés des U21.