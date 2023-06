Diables rouges: Bakayoko et Vranckx rappelés par Tedesco, De Bruyne forfait

Blessé durant la finale de Champions League, Kevin De Bruyne est forfait pour les matches de qualification pour l’Euro face à l’Autriche et l’Estonie. Il sera finalement remplacé dans le noyau des Diables par deux jeunes joueurs: Johan Bakayoko, qui avait fêté sa première sélection (et son premier assist) en Suède, le 24 mars dernier, et par Aster Vranckx, qui fête sa première sélection.