Romelu Lukaku craque en évoquant son grand-père: "Cela me rend triste qu'il n'ait pas pu voir que j'ai tenu ma promesse" (vidéo)

Le Diable rouge, ému, a fini par craquer quand il s'est souvenu d'un appel de son grand-père depuis le Congo, lui demandant de veiller sur sa fille, lorsqu'il avait 12 ans. "Cinq jours plus tard, il était décédé. C'est là que j'ai compris ce qu'il voulait vraiment dire."

L'attaquant belge regrette qu'il n'ait pas pu assister à ses débuts avec Anderlecht, quand il avait 16 ans. "Cela me rend triste qu'il n'ait pas pu voir que j'ai tenu ma promesse. (...) J'aurais aimé qu'il soit toujours en vie, qu'il puisse voir la vie que nous menons maintenant. J'aurais voulu pouvoir l'appeler encore une fois. 'Tu vois? Je te l'avais dit. Ta fille va bien. Il n'y a plus de rats dans l'appartement. Nous ne dormons plus au sol. Il n'y a plus de stress. On est bien..."

Et de faire la comparaison avec son deuxième fils Jordan, dont Lukaku vient seulement de révéler l'existence. "Vous savez, quand je le vois, il ressemble tellement à mon grand-père..."