Diables rouges: quelle sélection annoncera Domenico Tedesco ce mardi (16h)?

Domenico Tedesco avait expliqué lors d’une de ses premières prises de parole qu’il préférait envoyer des joueurs, en âge d’y aller, à l’Euro Espoirs, plutôt que les convoquer pour être un troisième choix chez les Diables. Debast et De Ketelaere n’avaient pas joué lors du rassemblement précédent, Bakayoko et Lavia avaient respectivement disputé 60 et 10 minutes en Suède puis en Allemagne.

Sur base du groupe de 24 joueurs qu’il avait convoqué en mars, Tedesco va donc modifier pour partie celui de juin. En plus des Espoirs absents, il n’est pas certain que Thomas Meunier et Dennis Praet seront rappelés, à moins que, pour le joueur du Borussia Dortmund, le manque de solutions à son poste pousse le technicien allemand à le rappeler encore. Ce qui sera intéressant à constater, dans la liste à venir, ce sont les retours, aussi, ou les nouveaux venus.

Alderweireld, le retour ?

En mars, Youri Tielemans était blessé, et Tedesco avait dit que sans cela il aurait été repris. Jérémy Doku avait été appelé, puis avait déclaré forfait. Cette fois, le joueur de Rennes n’est pas blessé. En attaque, en l’absence de De Ketelaere, le retour de Michy Batshuayi est-il une possibilité ? Il a bien fini la saison. Cela a-t-il fait évoluer le point de vue du sélectionneur à son sujet ? Hugo Cuypers, meilleur buteur du championnat, pourrait aussi revendiquer une présence alors que Dries Mertens, champion de Turquie, n’a fermé aucune porte, jusqu’ici.

Il y aurait là trois cases Espoirs comblées. Il reste à combler celle relative à Debast. Le sélectionneur appellera-t-il un cinquième défenseur central, comme en mars, afin de décaler Theate sur le côté gauche ? Interrogé dans la foulée du partage à Genk et en pleine célébration pour le titre, Toby Alderweireld a tendu une perche, en disant que si Tedesco l’appelait, il y réfléchirait. Retraité de l’équipe nationale depuis trois mois, le défenseur de l’Antwerp a entretenu un certain mystère. Volontaire ?

L’autre possibilité est d’appeler un arrière latéral de plus, mais les solutions ne sont pas nombreuses. Maxim De Cuyper est dans la sélection des Espoirs, ce qui laisse penser que le joueur de Westerlo ne sera pas (encore) appelé chez les Diables.

Y aura-t-il des nouvelles têtes, issues notamment de la Pro League ? Mike Trésor, fraîchement élu footballeur pro de l’année, coche a priori les cases pour être appelé, cette fois, mais cela suppose qu’il faudra faire un peu de place si la liste se limite à 24 noms.