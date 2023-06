Lukaku toujours dans le flou pour son avenir: l’attaquant pourrait rejoindre le Real Madrid ou servir de monnaie d’échange pour Vlahovic

Et après? Tout semble encore possible! L’arrivée de Mauricio Pochettino rebat les cartes pour le Diable rouge. L’entraîneur argentin compte repartir d’une page blanche chez les Blues et a déjà annoncé qu’il voulait accorder une nouvelle chance à Romelu Lukaku chez les Blues. Lors de la préparation, il va dans un premier temps jauger l’attaquant avant de voir s’il compte réellement sur lui ou non lors de la prochaine saison. Mais avec seulement 368 buts inscrits cette saison, Chelsea aura bien besoin d’un buteur pour le prochain exercice. Et celui-ci pourrait bien être Romelu.

Rien n’est donc encore fait et Lukaku pourrait donc retourner en prêt une saison supplémentaire, s’il ne convainc pas le nouvel entraîneur des Londoniens. Sa préférence va bien évidemment à l’Inter Milan mais un accord doit être trouvé avec Chelsea avant que l’attaquant ne puisse retourner chez les Nerazzurri. D’autant que ces derniers jours, plusieurs sources informent que le géant belge intéresse d’autres grands d’Europe.

Doublure de Benzema au Real ou monnaie d’échange pour Vlahovic ?

La plus surprenante vient de Sky Sports qui annonce que Lukaku pourrait être proposé au Real Madrid. Dans ce cas, Lukaku serait la doublure de Karim Benzema… Voire mieux si l’attaquant français venait à finalement quitter le Santiago Bernabeu. Dans tous les cas, Big Rom' n’est pas la priorité madrilène qui entend d’abord conclure le transfert de Jude Bellingham et passer à la vitesse supérieure dans le dossier Harry Kane.

Mais ce n’est pas tout puisque Lukaku est également cité à la Juventus selon La Gazzetta dello Sport. Les Bianconeri s’apprêtent à perdre leur attaquant Dusan Vlahovic et le prix demandé de 80 millions d’euros ne semble pas effrayer les grosses écuries comme le Bayern Munich. Des clubs comme l’Atletico Madrid espèrent amadouer les Turinois avec un échange. Les Madrilènes seraient prêts à échanger Vlahovic avec Morata, tandis que Lukaku pourrait servir de monnaie d’échange pour les Blues.

Un transfert qui serait étonnant si on se rappelle des insultes racistes d’une partie des supporters de la Juventus et de la réaction de Lukaku en demi-finale aller de la Coppa Italia. Ce qui lui avait valu une exclusion…